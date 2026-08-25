Börse heute: Erholung an den Märkten bei Börse Aktuell 📈

Das Wichtigste in Kürze Tech-Sektor stützt US-Futures: Der Nasdaq 100 (US100: +0,3 %) profitiert von Erholungen im Halbleiterbereich (Nvidia: +1,9 %, AMD: +4,3 %).

Ölpreise fallen unter 90 USD: Brent-Rohöl gibt um 3,7 % auf 87 USD nach, da der US-Fokus auf Wirtschaftssanktionen militärische Eskalationssorgen dämpft.

Handelskonflikte & Einzelwerte: Kanada verhängt Zölle auf US-Waren im Wert von 20 Mrd. USD; CD Projekt bricht im Stoxx 600 um 5,5 % ein.

Sinkende Anleiherenditen und nachgebende Ölpreise sorgen an der Börse heute für eine vorsichtige Erholung an den internationalen Finanzmärkten. Vor den entscheidenden Nvidia-Quartalszahlen zeigen sich die US-Futures sowie die europäischen Indizes bei Börse Aktuell leicht im Plus. 💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways Tech-Sektor stützt US-Futures: Der Nasdaq 100 (US100: +0,3 %) profitiert von Erholungen im Halbleiterbereich (Nvidia: +1,9 %, AMD: +4,3 %).

Ölpreise fallen unter 90 USD: Brent-Rohöl gibt um 3,7 % auf 87 USD nach, da der US-Fokus auf Wirtschaftssanktionen militärische Eskalationssorgen dämpft.

Handelskonflikte & Einzelwerte: Kanada verhängt Zölle auf US-Waren im Wert von 20 Mrd. USD; CD Projekt bricht im Stoxx 600 um 5,5 % ein. 📊 Indizes & Unternehmen bei Börse heute 🏢 Die Notierungen an den wichtigsten Börsenplätzen verzeichnen zum Handelsende überwiegend moderate Kursgewinne: Index / Unternehmen Performance Treiber & Marktkontext Nasdaq 100 (US100) +0,30 % Stärkste Erholung dank Chiptiteln (Nvidia, AMD, SK Hynix, Micron). S&P 500 / Dow Jones je +0,10 % Modrater Aufschlag im Vorfeld wichtiger Unternehmensdaten. DAX & SMI +0,60 % / +0,54 % Führen die Erholung im europäischen Handel an. CD Projekt -5,50 % Schwächster Wert im Stoxx 600; Release von The Witcher 4 auf 2028 verschoben. SpaceX Projekt Plant Bau einer 100-Mrd.-USD-Startrampe für Starship in Louisiana. 🌍 Wirtschaft, Devisen & Rohstoffe bei Börse Aktuell 🪙 Auch abseits der Aktienmärkte zeigen sich an der Börse heute markante Entwicklungen: US-Makrodaten: Die Verkäufe neuer Häuser fielen im Juli auf 607.000 Einheiten und lagen damit unter den Erwartungen (610.000).

Geopolitik & Zölle: Kanada reagiert auf US-Maßnahmen mit Gegenzöllen (15 % bis 50 %) auf US-Güter wie Stahl, Aluminium und Konsumartikel. In Pakistan verdichten sich Hinweise auf Diplomateninitiativen mit den USA.

Devisen & Rohstoffe: Der US-Dollar tendiert seitwärts (EURUSD bei 1,1670). Brent-Rohöl fällt auf 87 USD pro Barrel, während europäische Gas-Futures (NATGAS.EU) um 2,8 % nachgeben.

Kryptowährungen: Der Kryptomarkt konsolidiert. Bitcoin klettert leicht um 0,35 % auf 79.200 USD, während Ethereum bei 2.470 USD (-0,2 %) verharrt. 🎯 Fazit Die Notierungen an der Börse heute spiegeln eine vorübergehende Beruhigung bei Börse Aktuell wider. Die Entlastung von den Energiemärkten verschafft den Märkten eine mögliche Atempause. Dennoch bleibt die Zurückhaltung der Anleger spürbar, da die anstehenden Nvidiazahlen die Richtung für den Technologiesektor vorgeben dürften. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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setzt auf deine Stimme! JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern ❓ FAQ zu Börse heute und Börse Aktuell Warum erholen sich die US-Märkte an der Börse heute? Fallende Ölpreise und ein Rückgang der Anleiherenditen dämpfen den Zinsdruck, wovon insbesondere Technologiewerte profitieren. Welche Aktie verzeichnete bei Börse Aktuell starke Verluste? Die CD-Projekt-Aktie fiel um 5,5 %, nachdem der Verschiebungstermin von The Witcher 4 auf das Jahr 2028 bestätigt wurde. Wie entwickeln sich die Rohölpreise an der Börse heute? Brent-Rohöl fiel um 3,7 % auf 87 USD pro Barrel, da der US-Fokus auf Sanktionen statt militärischer Aktionen das unmittelbare Versorgungsrisiko mindert.

Alexander Teperev Junior Marktanalyst bei XTB Alexander Teperev ist Junior Marktanalyst bei XTB in Berlin und studiert Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Makroökonomie und Finanzmärkte.

In seinen Marktanalysen verbindet er klassische Charttechnik mit aktuellen News und makroökonomischen Fundamentaldaten. Sein Ziel ist es, Marktbewegungen nachvollziehbar aufzubereiten und Tradern eine klare, praxisnahe Orientierung für kurzfristiges Trading wie auch längerfristiges Investieren zu geben. Zum Experten

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