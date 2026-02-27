Forex Aktuell: Starke US-PPI & schwaches Kanada-BIP – USDCAD Prognose steigt

Das Wichtigste in Kürze US-Inflation stärker als erwartet

Kanadische Wirtschaft schrumpft deutlicher

USDCAD mit Aufwärtsdruck

Forex Aktuell: Starke US-Erzeugerpreise und schwaches Kanada-BIP treiben USDCAD – USDCAD Prognose positiv 27.02.2026 – US PPI & Kanada BIP Im Bereich Forex Aktuell stehen heute die neuesten Inflations- und Wachstumsdaten aus den USA und Kanada im Fokus. Die veröffentlichten Zahlen liefern wichtige Impulse für den USDCAD und beeinflussen die kurzfristige Marktstimmung deutlich. ► USDCAD ISIN XC000A0AEM51 | WKN A0AEM5 | Ticker: USD/CAD Die US-Erzeugerpreise (PPI) stiegen im Januar um 2,9 % im Jahresvergleich und lagen damit über den Erwartungen von 2,6 %. Im Monatsvergleich erhöhten sich die Preise um 0,5 %, ebenfalls stärker als die prognostizierten 0,3 %. Die Daten deuten auf anhaltend hohe Preisdynamik auf Produzentenebene hin und stützen die Erwartung einer weiterhin restriktiven Geldpolitik in den USA. Im Gegensatz dazu zeigte sich die kanadische Wirtschaft deutlich schwächer. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im vierten Quartal annualisiert um 0,6 %, während lediglich ein Rückgang von 0,2 % erwartet worden war. Die Zahlen bestätigen eine zunehmende konjunkturelle Abkühlung in Kanada und verstärken den geldpolitischen Druck auf die Bank of Canada. Die Kombination aus robusten US-Inflationsdaten und schwachen kanadischen Wachstumszahlen sorgt im Forex Aktuell für klare Bewegungen: Der US-Dollar gewinnt gegenüber dem kanadischen Dollar an Stärke. Während die US-Daten eine eher restriktive Ausrichtung signalisieren, sprechen die kanadischen Zahlen für einen geldpolitisch lockeren Kurs. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. USDCAD Prognose Aus technischer Sicht bleibt das kurzfristige Momentum im USDCAD aufwärtsgerichtet. Die fundamentale Divergenz zwischen den USA und Kanada spricht weiterhin für relative Stärke des US-Dollars. Sollten sich die Inflationssignale in den USA bestätigen und die wirtschaftliche Schwäche in Kanada anhalten, könnte der Aufwärtstrend im USDCAD weiter Bestand haben. Kurzfristige Konsolidierungen sind möglich, das übergeordnete Bias bleibt jedoch zugunsten des Greenback. Für Trader im Bereich Forex Aktuell bleiben kommende Inflations- und Arbeitsmarktdaten aus beiden Ländern entscheidend für die weitere USDCAD Prognose. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.