BÖRSE HEUTE: Schwache US-Daten belasten Märkte (10.02.2026)

📉 Börse heute: Schwache US-Daten belasten – Märkte bleiben uneinheitlich Die Börse heute zeigt sich von ihrer unruhigen Seite. Während die Wall Street mit gemischten Vorzeichen in den Handelstag startet, dominieren in Europa überwiegend Verluste. Besonders schwache Konjunkturdaten aus den USA sorgen für Unsicherheit und nähren Zweifel an der Stabilität des globalen Wachstums. Anleger agieren vorsichtig – ein klares Zeichen für die aktuell fragile Lage an der Börse aktuell. 🔑 Drei Key Takeaways zur Börse aktuell Schwache US-Einzelhandelsdaten belasten das Vertrauen in den Konsum und das Wachstum

Unternehmensberichte liefern ein gemischtes Bild – starke Tech-Zahlen treffen auf defensive Konsumwerte Wall Street mit gemischtem Bild Zum Zeitpunkt dieser Einschätzung notieren die großen US-Indizes uneinheitlich. Der Dow Jones kann sich leicht mit rund +0,1 % behaupten, während der S&P 500 etwa 0,1 % verliert. Der Nasdaq zeigt sich schwächer und gibt um rund 0,3 % nach. Besonders belastend wirkten die US-Einzelhandelsumsätze für Dezember, die sowohl insgesamt als auch ohne Autos bei 0,0 % lagen (Erwartung: +0,4 %). Diese deutlich schwächeren Daten enttäuschten den Markt und werfen Fragen zur Stärke des US-Konsumenten und den Wachstumsaussichten der kommenden Monate auf. Europa überwiegend schwach 📉 Auch an den europäischen Börsen dominierte eine negative Stimmung: DAX : −0,1 %

FTSE 100 : −0,3 %

IBEX 35 : −0,4 %

CAC 40: leicht im Plus Die Zurückhaltung der Anleger spiegelt die globale Unsicherheit wider, insbesondere mit Blick auf Konjunktur und Geldpolitik. 💱 Devisen, Rohstoffe und Krypto unter Druck Am Devisenmarkt sticht vor allem USDJPY hervor. Der japanische Yen wertet gegenüber dem US-Dollar auf, gestützt durch den politischen Rückenwind nach dem Wahlerfolg des Lagers von Premierministerin Takaichi. An den Rohstoffmärkten bleibt der Ton schwach: Gold : −1 %, nahe 5.000 USD

Silber : −3 %, Test der 80-USD-Marke

Öl (Brent/WTI) : −0,4 % bis −0,6 %

Erdgas (NATGAS): −0,2 % Auch der Kryptomarkt zeigt deutliche Schwäche. Bitcoin fällt unter 69.000 USD, Ethereum verliert rund 5 % und rutscht in Richtung 2.000 USD. 🏢 Unternehmenszahlen im Fokus 🙂 Bei den Einzelwerten standen zwei sehr unterschiedliche Berichte im Mittelpunkt: Coca-Cola enttäuschte trotz solider Gewinne je Aktie. Der Umsatz blieb unter den Erwartungen, zudem stellte das Management nur moderates Wachstum für 2026 in Aussicht und kündigte einen CEO-Wechsel an.

🧾 Fazit: Börse heute bleibt von Vorsicht geprägt Die Börse aktuell ist von Unsicherheit bestimmt. Schwache US-Konjunkturdaten, Verluste bei Rohstoffen und Kryptowährungen sowie ein uneinheitliches Bild bei den Aktienindizes sorgen für Zurückhaltung. Während defensive Titel stabilisieren, bleibt der Markt insgesamt anfällig für weitere negative Überraschungen. Anleger dürften auch in den kommenden Tagen genau auf Konjunkturdaten und Unternehmenszahlen achten.

