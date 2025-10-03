BÖRSE HEUTE: Starker Russell 2000 und Metalle, ATH in Großbritannien (03.10.25)

Das Wichtigste in Kürze US-Börse zeigt Stärke trotz Risiken Europa bleibt gemischt – DAX schwächelt Rohstoffe & Krypto im Aufwind

Einleitung Die Börse heute zeigt sich überwiegend freundlich, obwohl Unsicherheiten wie ein drohender Shutdown in den USA oder schwache Konjunkturdaten bestehen. Anleger setzen weiterhin auf Wachstum, was sich in steigenden Indizes und einer hohen Risikobereitschaft widerspiegelt. Dieser Marktbericht Börse aktuell fasst die wichtigsten Entwicklungen an den internationalen Märkten zusammen. ✅ Drei Key Takeaways US-Börse zeigt Stärke trotz Risiken Die amerikanischen Indizes steigen weiter, selbst mit der Gefahr einer möglichen Schließung.

Besonders der Russell 2000 sticht mit starker Performance hervor – ein Signal für zunehmende Risikobereitschaft.

Palantir fällt hingegen mit einem Kursrückgang von ca. 5 % auf wegen Berichten über Probleme bei Prototypen Europa bleibt gemischt – DAX schwächelt Der FTSE100 erreicht ein neues Allzeithoch, während der DAX 0,3 % verliert.

Europäische PMI-Daten im Dienstleistungssektor bleiben stabil über dem neutralen Niveau – ein Hoffnungsschimmer für eine weiche Landung.

Die Industrie der Eurozone enttäuscht hingegen mit schwächeren Daten 💎 Rohstoffe & Krypto im Aufwind Kupfer legt über 2 % zu, getrieben von besseren Nachfrageaussichten.

Platin und Silber steigen um rund 2 %, während Kakao mit -4 % schwächelt.

📊 Börse heute – Wichtige Marktbewegungen im Überblick Markt Entwicklung Details US-Indizes Steigend Russell 2000 führt, Palantir -5 % Europa Gemischt FTSE100 Allzeithoch, DAX -0,3 % Rohstoffe Uneinheitlich Kupfer +2 %, Platin +2 %, Kakao -4 % Kryptowährungen Bullisch Bitcoin +2 %, Binance Coin +5 % 🧠 Fazit: Börse aktuell – Positive Grundstimmung hält an Die Börse heute zeigt trotz Unsicherheiten eine erstaunliche Robustheit. In den USA setzen Anleger weiter auf Wachstum, während Europa ein gemischtes Bild liefert. Rohstoffe und Kryptowährungen verstärken die positive Marktstimmung. Kurzfristig könnten schwächere Konjunkturdaten für Volatilität sorgen, langfristig bleibt die Stimmung jedoch optimistisch.

