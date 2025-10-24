BÖRSE HEUTE: US-Indizes auf Rekordhoch – DAX stabil, Inflation fällt (24.10.2025)

Das Wichtigste in Kürze US-Börsen auf Allzeithochkurs

Europa zeigt sich stabil

Makrodaten im Fokus

📊 Börse heute: US-Indizes auf Rekordkurs – DAX und Europa folgen mit gemischten Signalen 💬 Einleitung Die Stimmung an den weltweiten Finanzmärkten bleibt positiv:

Starke US-Konjunkturdaten und robuste Unternehmenszahlen treiben die Börsen heute auf neue Höhen. Besonders die großen US-Indizes wie Nasdaq 100, S&P 500 und Dow Jones setzen ihre Aufwärtsbewegung fort, während Europa ein gemischtes, aber überwiegend freundliches Bild zeigt. 🔑 Key Takeaways 1️⃣ US-Börsen auf Allzeithochkurs 📈 Nasdaq 100 steigt um rund 1 % , der S&P 500 legt 0,8 % zu.

Dow Jones und Russell 2000 gewinnen jeweils über 1 % .

Positive CPI- und PMI-Daten beflügeln die Kauflaune. 2️⃣ Europa zeigt sich stabil 🇪🇺 Der britische FTSE 100 ist Tagessieger mit +0,6 % .

DAX und FTSE MIB schließen leicht im Plus.

CAC40 (-0,2 %) und WIG20 (-0,3 %) schwächeln leicht. 3️⃣ Makrodaten im Fokus – Inflation fällt, Wachstum überrascht 💹 US-Inflation (CPI) liegt unter Erwartungen: +0,3 % monatlich , +3 % jährlich .

PMI-Daten signalisieren robustes Wachstum, insbesondere im Dienstleistungssektor .

Verbraucherstimmung der Uni Michigan sinkt leicht auf 53,6, bleibt aber positiv. 🌍 Europa & Großbritannien: Stabile Entwicklung mit Lichtblicken In Großbritannien überraschten die Einzelhandelsumsätze mit einem Jahresplus von 1,5 % und einem monatlichen Anstieg um 0,5 %.

Auch der PMI-Index kletterte über den Erwartungen auf 49,6, bleibt aber knapp unter der Wachstumsschwelle. In der Eurozone sorgten die neuen Einkaufsmanagerindizes für Optimismus: Industrie-PMI steigt auf 50,0 ,

Dienstleistungen erreichen 52,6, den höchsten Stand seit über einem Jahr. Diese Daten stützen den Euro, der gegenüber den wichtigsten Währungen moderat zulegt. 💱 Devisen & Rohstoffe: Konsolidierung nach starken Bewegungen Die norwegische Krone verliert deutlich – über 0,5 % gegenüber Euro und US-Dollar .

Der Euro zeigt Stärke, getragen von den positiven Wirtschaftsdaten.

Gold stabilisiert sich über 4.100 USD pro Unze ,

Ölpreise (Brent und WTI) konsolidieren bei rund 61,5 USD ,

Erdgas (NATGAS) fällt um 2 % ,

Rinder-Futures sinken um 3 %, nach einem US-Importabkommen mit Argentinien. 💹 Unternehmens-News: Bewegung bei Tech und Industrie Intel überzeugt mit soliden Zahlen: +6 % zum Handelsstart, später Gewinnmitnahmen.

Alphabet (Google) steigt um 3 % nach der Ankündigung einer Partnerschaft mit Anthropic , was die Marktkapitalisierung deutlich erhöht.

Tesla gerät erneut in die Schlagzeilen: Der neue „Mad Max“-Autopilotmodus sorgt für Aufsehen bei US-Regulierungsbehörden – die Aktie verliert 2 %. 🧠 Fazit – Börse aktuell: Positive Grundstimmung trotz Unsicherheiten Die Börse heute zeigt sich in Bestform – getragen von fallender Inflation, starken Unternehmenszahlen und robuster Konjunktur.

Während die USA neue Rekordstände markieren, bleibt Europa vorsichtig optimistisch.

