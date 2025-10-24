US Börsenstart: Börse steigt nach Inflationsdaten – Hoffnung auf Fed-Zinssenkung wächst

Das Wichtigste in Kürze Inflation kühlt weiter ab – Fed könnte Zinswende beschleunigen

PMI zeigt robuste Wirtschaft

Verbraucherstimmung bleibt stabil – trotz Unsicherheit

🗽 US Börse startet freundlich: Starke Konjunkturdaten stützen Anlegerstimmung 💬 Einleitung Die Wall Street startet positiv in die neue Woche, getragen von einer Reihe wichtiger US-Konjunkturdaten.

Trotz gemischter Signale aus den aktuellen PMI- und CPI-Berichten überwiegt der Optimismus – genug, um die wichtigsten US-Indizes direkt zu Handelsbeginn auf neue Allzeithochs zu treiben. Der Nasdaq 100 steigt um 0,8 %

Der S&P 500 legt 0,6 % zu

Der Russell 2000 führt mit einem Plus von 1,3 % 🔑 Key Takeaways 1️⃣ Inflation kühlt weiter ab – Fed könnte Zinswende beschleunigen Die US- Verbraucherpreise (CPI) fielen schwächer aus als erwartet.

Das stärkt die Erwartung, dass die Fed bald mit schnelleren Zinssenkungen reagieren könnte. 2️⃣ PMI zeigt robuste Wirtschaft Der Einkaufsmanagerindex (PMI) signalisiert eine stabile Konjunktur.

Das spricht gegen eine Rezession und könnte die Fed zu einem vorsichtigeren Kurs bewegen. 3️⃣ Verbraucherstimmung bleibt stabil – trotz Unsicherheit Die Umfrage der University of Michigan lag zwar unter den Prognosen, blieb aber über der 50-Punkte-Marke – ein Zeichen für anhaltenden, wenn auch vorsichtigen Optimismus unter US-Haushalten. 📈 Marktanalyse: Wirtschaftsdaten im Fokus – Fed im Balanceakt Die heutigen Makrodaten verstärken das Bild einer sich abkühlenden, aber widerstandsfähigen US-Wirtschaft.

Während die niedrigere Inflation Raum für Zinssenkungen eröffnet, könnte die robuste Industrienachfrage (PMI) die Fed bremsen.

Anleger beobachten daher genau die Renditen der US-Staatsanleihen, den US-Dollar und mögliche Sektorrotationen, um den nächsten Trendimpuls frühzeitig zu erkennen. 💹 Technische Analyse Auf dem Tageschart (D1) zeigt der Nasdaq 100 ein bullisches Bild: Ein klarer Ausbruch über das jüngste Hoch wurde bestätigt.

Die Kurse halten sich oberhalb der EMA-Linie , was für anhaltende Stärke spricht.

Unterstützungen: Erste Zone bei 25.270 Punkten (vorheriges Hoch) Weitere Unterstützung bei 24.720 Punkten (EMA25 & FIBO 23,6 %)

📊 Tendenz: Solange diese Marken halten, bleibt der Aufwärtstrend intakt. 🏢 Unternehmens-News: Highlights des Tages 🚘 Ford (F.US)

Die Aktie legt um 9 % zu, nachdem das Management erklärte, dass die Produktionsausfälle geringer ausfallen als befürchtet. CEO Jim Farley erwartet, dass die Verluste im kommenden Jahr vollständig ausgeglichen werden können. 👟 Deckers Outdoor (DECK.US)

Die Aktie fällt um 12 %, nachdem Tochterfirmen UGG und Hoka schwächere Umsätze meldeten. 🪙 Newmont (NEM.US)

Die Aktie verliert 6 %, da das Goldunternehmen seine Produktionsziele unverändert lässt – trotz hoher Rohstoffpreise. Anleger hatten mit einer Ausweitung der Förderung gerechnet. 🏬 Target (TGT.US)

Der Einzelhändler kündigte den Abbau von 1.800 Stellen an (8 % der Belegschaft). Der Aktienkurs bleibt stabil. 💊 Kodiak Sciences (KOD.US)

Die Aktie sprang zunächst um 15 %, nachdem JP Morgan eine Kaufempfehlung aussprach – gab die Gewinne aber im Verlauf des Handels größtenteils wieder ab. 🧠 Fazit – US Börse zwischen Zinshoffnung und Konjunkturrealität Die US Börse zeigt sich trotz widersprüchlicher Daten robust und optimistisch.

Eine sinkende Inflation und starke Wirtschaftsdaten stützen die Hoffnung auf eine weiche Landung der US-Wirtschaft.

