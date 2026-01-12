BÖRSE HEUTE: US-Indizes im Plus, Gold & Bitcoin steigen (12.01.26)

Das Wichtigste in Kürze Die Börse heute zeigt Erholungstendenzen zum Start der US-Berichtssaison.

Ein schwacher US-Dollar treibt Rohstoffe, Edelmetalle und Kryptowährungen.

Politische Unsicherheiten rund um die Fed bleiben ein latentes Risiko.

📊 Börse heute: Wall Street erholt sich zum Start der Berichtssaison Die Börse heute steht ganz im Zeichen des Starts der US-Berichtssaison. Nach einem zunächst nervösen Handelsauftakt infolge der Turbulenzen rund um Fed-Chef Jerome Powell bemüht sich die Börse aktuell, wieder zur Normalität zurückzukehren. Die US-Indizes konnten ihre anfänglichen Verluste aufholen und notieren überwiegend im Plus – ein Zeichen zunehmender Stabilisierung. ✅ Drei Key Takeaways – Börse heute & Börse aktuell 📈 Die Börse heute zeigt Erholungstendenzen zum Start der US-Berichtssaison. 💵 Ein schwacher US-Dollar treibt Rohstoffe, Edelmetalle und Kryptowährungen. 🏛️ Politische Unsicherheiten rund um die Fed bleiben ein latentes Risiko. 📈 US-Märkte: Indizes drehen ins Plus An der Wall Street zeigt sich eine freundliche Tendenz: 📊 S&P 500 : +0,1 %

💻 Nasdaq 100 : +0,4 %

🏛️ Dow Jones: nahe dem Schlusskurs des Vortages Damit senden die US-Märkte trotz politischer Unsicherheiten ein vorsichtig positives Signal – ein wichtiger Faktor für die Börse heute. Europa: Mehrheitlich positive Schlussstände Auch die europäischen Börsen entwickelten sich überwiegend freundlich: DAX (Deutschland) : +0,5 %

FTSE 100 (UK) : +0,1 %

IBEX 35 (Spanien) : +0,1 %

AEX (Niederlande) : +0,5 %

CAC 40 (Frankreich): leicht im Minus Insgesamt bleibt die Börse aktuell in Europa stabil, auch wenn die Impulse uneinheitlich ausfallen. 🏛️ Politischer Druck auf die Fed belastet Märkte Das zentrale Thema des Tages ist eine neue Eskalationsstufe im Konflikt zwischen Fed-Chef Jerome Powell und der US-Regierung. Das US-Justizministerium hat eine Untersuchung im Zusammenhang mit einem kostspieligen Renovierungsprojekt eines Fed-Gebäudes eingeleitet. Diese Entwicklung sorgt weiterhin für politische Unsicherheit und bleibt ein Risikofaktor für die Märkte, auch wenn die unmittelbaren Kursreaktionen bislang begrenzt bleiben. 💱 Devisenmarkt: US-Dollar deutlich schwächer Der US-Dollar gerät infolge der politischen Turbulenzen spürbar unter Druck: 💶 EUR/USD : +0,3 %

💷 GBP/USD: +0,5 % Die Dollarschwäche stützt Risikowerte und wirkt unterstützend für Rohstoffe – ein wichtiger Treiber für die Börse heute. 🪙 Rohstoffe: Edelmetalle mit starken Kursgewinnen Am Rohstoffmarkt setzt sich die Rally fort: 🟡 Gold : +2 %, über 4.600 USD je Unze

⚪ Silber : +6,5 %, rund 85 USD je Unze

🟣 Palladium : +2 %, etwa 1.800 USD je Unze

🔘 Platin: +3 %, testet 2.340 USD je Unze Die Edelmetalle profitieren von der Dollarschwäche und gestiegener Risikoaversion. ₿ Kryptowährungen: Positive Stimmung setzt sich fort Auch am Kryptomarkt zeigt sich eine freundliche Tendenz: ₿ Bitcoin : +1,5 %, nähert sich 92.000 USD

🔷 Ethereum: +0,3 %, bei rund 3.110 USD Die positive Grundstimmung unterstützt das Bild einer stabilen Börse aktuell. ⚡ Energiemärkte: Erdgas deutlich vorne Im Energiesektor zeigen sich ebenfalls klare Gewinner: 🔥 Erdgas : +7,5 % (Tagessieger)

🛢️ Brent-Öl : +0,7 %

🧾 Fazit: Börse aktuell zwischen Erholung und politischem Risiko Die Börse aktuell zeigt sich widerstandsfähig. Trotz politischer Spannungen und rechtlicher Untersuchungen rund um die US-Notenbank überwiegt derzeit der Optimismus. Die beginnende Berichtssaison, ein schwächerer US-Dollar und steigende Rohstoffpreise sorgen für Unterstützung. Dennoch bleibt Vorsicht geboten, da politische Risiken weiterhin jederzeit für Volatilität sorgen können.

