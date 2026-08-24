Börse heute: US-Verluste und Handelsstreit belasten Börse Aktuell 📉

Das Wichtigste in Kürze Wall Street konsolidiert: US-Indizes geben um 0,3 % bis 0,5 % nach; der technologielastige Nasdaq 100 verliert mit -0,8 % am stärksten.

Handelskonflikt eskaliert: Das Scheitern der US-Kanada-Verhandlungen belässt Zölle auf hohem Niveau, schwächt den Wert des USMCA-Abkommens und stützt Werte wie Nucor (+4 %).

Energie & Krypto im Fokus: Europäisches Erdgas steigt um 3 %, während Brent-Öl auf 90 USD nachgibt; Bitcoin klettert über die Marke von 78.000 USD.

An der Börse heute starten die US-Aktienmärkte mit moderaten Rückgängen in die neue Handelswoche. Während Anleger gespannt auf die anstehenden Nvidia-Quartalszahlen und das Notenbank-Symposium in Jackson Hole warten, prägen gescheiterte US-Kanada-Handelsgespräche, schwankende Energiepreise und ausgeprägte Einzelwert-Bewegungen das Geschehen bei Börse Aktuell. 💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways Wall Street konsolidiert: US-Indizes geben um 0,3 % bis 0,5 % nach; der technologielastige Nasdaq 100 verliert mit -0,8 % am stärksten.

Handelskonflikt eskaliert: Das Scheitern der US-Kanada-Verhandlungen belässt Zölle auf hohem Niveau, schwächt den Wert des USMCA-Abkommens und stützt Werte wie Nucor (+4 %).

Energie & Krypto im Fokus: Europäisches Erdgas steigt um 3 %, während Brent-Öl auf 90 USD nachgibt; Bitcoin klettert über die Marke von 78.000 USD. US-Märkte & Handelskonflikt: Nasdaq 100 unter Druck 🏛️ Der Handel an der Wall Street verläuft zu Beginn der Woche verhalten. Anleger warten vor einer möglichen klaren Trendentscheidung primär auf die Veröffentlichung der Nvidia-Ergebnisse sowie auf Impulse aus Jackson Hole. Zusätzlich belasten geopolitische und handelspolitische Reibereien die Stimmung: Die Handelsgespräche zwischen den USA und Kanada sind gescheitert. Während die USA bestehende Zölle beibehalten und neue Maßnahmen vorbereiten, plant Ottawa Vergeltungszölle. Dies verringert den Wert des nordamerikanischen USMCA-Handelsabkommens zusehends. Demgegenüber stehen mäßig positive Signale aus dem Persischen Golf: Trotz festgefahrener US-Iran-Gespräche deuten Berichte und irakische Tankerpassagen auf mögliche höhere Ölexportvolumina hin. 🏢 Corporate News: Gewinner und Verlierer bei Börse Aktuell 📊 An den Aktienmärkten in den USA und Europa sorgen Unternehmensmeldungen für spürbare Kursausschläge: Unternehmen Region / Sektor Kursveränderung Wesentliche Treiber Nucor ($NUE) US / Rohstoffe +4,0 % Profitiert von Vergeltungszöllen Kanadas gegen die USA. ArcelorMittal ($MT) EU / Industrie +2,0 % Positive Analystenempfehlung stützt den Kurs. PDD Holdings US / China-Tech +2,0 % Temu-Mutter meldet starke Zahlen (Transaktionsgebühren +13 %). Hermes ($RMS) EU / Luxus +1,0 % Anzeichen einer Nachfrageerholung bei Top-Konsumenten in China. Alibaba ($BABA) US / China-Tech -2,0 % Belastet durch eine geplante Aktienemission im Wert von 10 Mrd. USD. Samsung ($SMSN) EU-Listing / Tech -8,0 % Gibt trotz Rekord-Aktionärsrückzahlung (bis zu 70 Mrd. USD) nach. Applied Optoelectronics US / Tech -16,0 % Kapitalmaßnahme über 600 Mio. USD löst Abgabedruck aus. RegenxBio ($RGNX) US / Pharma -25,0 % FDA verhängt Studienstopp für Gentherapie RGX-121. IBM ($IBM): Stellt einen neuen 2-nm-Prozessor vor, der zeitgleich IBM- und Arm-Architekturen unterstützt.

Shell ($SHELL): Verhandelt den Verkauf des US-Chemiegeschäfts (Gebote bis zu 8 Mrd. USD). 🌍 Devisen, Rohstoffe & Kryptowährungen 🪙 Auf den weltweiten Devisen- und Rohstoffmärkten zeigen sich an der Börse heute klare Tendenzen: Devisen: Der US-Dollar legt gegenüber CAD, CHF und JPY um 0,2 % bis 0,4 % zu, angetrieben durch die Zoll-Rhetorik gegenüber Kanada.

Rohstoffe: Agrarrohstoffe verzeichnen bei Kaffee Aufschläge von rund 5 % (Ernteängste in Brasilien). Brent-Öl fällt um 2 % auf 90 USD pro Barrel, während europäisches Erdgas wegen Transportengpässen an der Straße von Hormus um 3 % steigt. Gold und Silber legen moderat unter 1 % zu.

Kryptowährungen: Bitcoin setzt seine Bewegung fort und steigt um 1 % auf über 78.000 USD. Ethereum (~2.460 USD) und Solana (~95 USD) notieren weitgehend unverändert. 🎯 Fazit Die Handelswoche an der Börse heute startet im Zeichen der Konsolidierung. Die Unsicherheiten im nordamerikanischen Handel sowie schwankende Rohstoffpreise sorgen für selektive Kursbewegungen. Eine mögliche nachhaltige Richtungsentscheidung bei Börse Aktuell wird erst mit den Zahlen von Nvidia und den Notenbank-Signalen aus Jackson Hole erwartet. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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setzt auf deine Stimme! JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern ❓ FAQ zu Börse heute und Börse Aktuell Warum geben die US-Indizes an der Börse heute nach? Anleger halten sich vor den richtungsweisenden Nvidia-Quartalszahlen bedeckt, während der eskalierende US-Kanada-Handelskonflikt die Märkte belastet. Wie reagieren Rohstoffe und Energie bei Börse Aktuell? Während Brent-Öl auf 90 USD nachgibt, steigt europäisches Erdgas um 3 %, da Risiken an der Straße von Hormus eine mögliche Prämie aufrechterhalten. Warum steigt die Nucor-Aktie an der Börse heute? Nucor profitiert als US-Stahlproduzent von den Zellauswirkungen im Rahmen des US-Kanada-Handelsstreits.

Alexander Teperev Junior Marktanalyst bei XTB Alexander Teperev ist Junior Marktanalyst bei XTB in Berlin und studiert Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Makroökonomie und Finanzmärkte.

In seinen Marktanalysen verbindet er klassische Charttechnik mit aktuellen News und makroökonomischen Fundamentaldaten. Sein Ziel ist es, Marktbewegungen nachvollziehbar aufzubereiten und Tradern eine klare, praxisnahe Orientierung für kurzfristiges Trading wie auch längerfristiges Investieren zu geben. Zum Experten

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