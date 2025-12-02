BÖRSE HEUTE: Wall Street erholt sich | Börse aktuell, Fed-Zinssenkung & Marktanalyse (02.12.2025)

Das Wichtigste in Kürze Wall Street erholt sich – Zinssenkungs-Hoffnung treibt Tech-Sektor

Europa gemischt – Eurozonen-Inflation leicht über Erwartungen

Krypto begeistert – Bitcoin & Ethereum auf Rallye-Modus

Die Börse heute zeigt sich deutlich stabiler: Nach dem gestrigen Rücksetzer kehrt an der Wall Street vorsichtiger Optimismus zurück. Investoren setzen zunehmend auf eine Zinssenkung der US-Notenbank im Dezember – und diese Erwartung treibt sowohl Aktien als auch Kryptowährungen spürbar nach oben. Auch in Europa zeigen die wichtigsten Indizes ein gemischtes, aber überwiegend konstruktives Bild. ⭐ Key Takeaways – Börse heute auf einen Blick 📈 1. Wall Street erholt sich – Zinssenkungs-Hoffnung treibt Tech-Sektor Nasdaq 100 +0,65 %, S&P 500 +0,3 %, Dow Jones +0,4 %.

Die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinssenkung liegt laut Marktpreisen bei 84–87 %. 🌍 2. Europa gemischt – Eurozonen-Inflation leicht über Erwartungen DAX und IBEX jeweils +0,5 %, Euro Stoxx 50 +0,42 %, während CAC 40 und AEX bis zu –0,3 % verlieren. 💹 3. Krypto begeistert – Bitcoin & Ethereum auf Rallye-Modus Bitcoin +6 % bei ~92.000 USD, Ethereum +8 % über 3.000 USD. 📊 Börse aktuell: Wall Street zeigt klare Erholungstendenzen Die Stimmung an der Börse heute ist spürbar freundlicher. US-Aktienindizes legen weiter zu: Nasdaq 100: +0,65 %

S&P 500: +0,3 %

Dow Jones: +0,4 % Ausschlaggebend ist die steigende Erwartung, dass die Fed bei ihrer Dezember-Sitzung tatsächlich einen Zinsschritt nach unten vollzieht.

➡️ Die Märkte sehen die Chance einer Zinssenkung inzwischen bei 84–87 %. US-Präsident Donald Trump kündigte zudem an, Anfang 2026 einen neuen Fed-Chef ernennen zu wollen – was langfristig eine noch dovishe Ausrichtung bedeuten könnte. Europa-Börse heute: Uneinheitliches Bild Die wichtigsten europäischen Indizes entwickeln sich gemischt: DAX: +0,5 %

IBEX 35: +0,5 %

Euro Stoxx 50: +0,42 %

CAC 40 / AEX: bis zu –0,3 % Die neuen Inflationsdaten aus der Eurozone: Headline-CPI: 2,2 % (Erwartung 2,1 %)

Kerninflation: 2,4 % (unverändert, im Rahmen der Prognosen) ➡️ Die Zahlen bestätigen eine stabile, aber weiterhin leicht erhöhte Inflation. 🪙 Kryptomarkt: Bitcoin & Ethereum explodieren Der Kryptomarkt erlebt heute echte Euphorie: Bitcoin: +6 %, rund 92.000 USD

Ethereum: +8 %, über 3.000 USD Der Grund:

👉 Die Aussicht auf eine Zinssenkung im Dezember, die den Risikoappetit der Anleger massiv steigert. 🪙📉 Rohstoffe & Edelmetalle – Börse aktuell 📉 Edelmetalle: Gold: –1 %, unter 4.200 USD

Platin: –2 %, bei 1.630 USD

Palladium: +2 %, rund 1.450 USD 🛢️ Rohstoffe: WTI-Öl: –1 %, ~59 USD

Natural Gas: –1 % 🧩 Fazit: Börse heute erholt – alle Augen auf die Fed Die Märkte stabilisieren sich – sowohl in den USA als auch in Europa. Die klar dominierende Kraft heute: ➡️ Die Hoffnung auf eine Fed-Zinssenkung im Dezember. Diese beeinflusst aktuell: die Erholung der Wall Street

die teils starke Performance im Kryptomarkt

