KEY TAKEAWAYS Neue Impulse für das AUDJPY Forexpaar

Reaktion könnte daher kurzfristiger Natur sein ► AUDJPY WKN: 616957 | ISIN: XC0006169574 | Ticker: AUD/JPY AUDJPY Prognose: Forex-Analyse zur australischen Inflation im Juli 2025 Die aktuelle Forex-Analyse für das Währungspaar AUDJPY zeigt neue Impulse: Der Inflationsindex des Melbourne Institute stieg im Juli 2025 um 0,9 % gegenüber dem Vormonat – der stärkste Anstieg seit Dezember 2023. Dieser unerwartete Sprung, nach einem moderaten Plus von 0,1 % im Juni, wirft neue Fragen zur zukünftigen geldpolitischen Ausrichtung der Reserve Bank of Australia (RBA) auf. Insbesondere angesichts bestehender Unsicherheiten bei den globalen Lieferketten und der schwankenden Verbrauchernachfrage steht die Notenbank unter Druck. Gesamtinflation bleibt moderat – aber Risiken steigen Trotz der überraschenden Juli-Zahlen zeigt die breit gefasste Inflation noch keine akute Eskalation: Der australische Verbraucherpreisindex (VPI) stieg im zweiten Quartal 2025 lediglich um 0,7 % im Quartalsvergleich und 2,1 % im Jahresvergleich, was dem niedrigsten Niveau seit März 2021 entspricht. Sowohl die Kern- als auch die durchschnittliche Inflation bewegen sich am unteren Ende des Zielkorridors der RBA von 2 % bis 3 %. Die Dienstleistungsinflation liegt aktuell bei 3,3 % im Jahresvergleich – ebenfalls auf dem tiefsten Stand seit Juni 2022. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen RBA-Prognose: Energiepreise und geopolitische Risiken im Fokus Die RBA betont in ihrer jüngsten Lageeinschätzung, dass die Kerninflation zwar allmählich weiter fallen dürfte, jedoch zeitweise wieder am oberen Ende des Zielbereichs notieren könnte – vor allem durch den geplanten Wegfall staatlicher Energie-Subventionen für Haushalte sowie durch neue externe Risiken, insbesondere Handelsspannungen zwischen den USA und China. AUDJPY Prognose: Forex-Markt reagiert auf Inflationsschub Der höhere als erwartete Inflationswert hat zu erhöhter Marktvolatilität geführt: Die AUDJPY-Prognose wurde kurzfristig nach oben revidiert, da Spekulationen über eine mögliche Verlangsamung bei den Zinssenkungen der RBA aufkamen. Dies hat den australischen Dollar gegenüber dem japanischen Yen gestützt. Allerdings signalisiert der Swaps-Markt derzeit noch keine nachhaltige Änderung der geldpolitischen Erwartungen – die Reaktion könnte daher kurzfristiger Natur sein. Heatmap mit der Volatilität auf dem Devisenmarkt heute. Der AUD legt derzeit gegenüber allen wichtigen inländischen Währungen zu. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in JPY. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Das Währungspaar AUD/JPY erholt sich heute stark, nachdem es letzte Woche den exponentiellen gleitenden Durchschnitt von 200 Tagen (goldene Linie im Chart) getestet hat, der einen wichtigen Kontrollpunkt für den langfristigen Aufwärtstrend darstellt. Diese Zone bleibt derzeit der wichtigste Unterstützungspunkt im Chart. Die lokalen Höchststände vom 1. August und 31. Juli bei 97 Yen pro australischem Dollar bleiben jedoch wichtige Widerstände. Quelle: xStation Fazit zur Forex-Analyse: AUDJPY weiter im Fokus Die Forex-Analyse zur AUDJPY Prognose deutet auf eine erhöhte Sensitivität gegenüber Inflationsdaten hin. Sollten weitere wirtschaftliche Impulse folgen, könnte sich der Kursverlauf weiter dynamisch entwickeln. Trader sollten die Entwicklungen rund um die RBA-Politik, Inflationspfad und geopolitische Spannungen aufmerksam verfolgen, um auf mögliche Kursbewegungen vorbereitet zu sein. GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat. Daytrading oder Investieren?! Welchen Broker auswählen? Die Handelsplattform. Welche Aktie auswählen? Wie mit Aktien Geld verdienen? ETFs und CFDs. Einfach "Alles", um die Börse von Anfang an zu verstehen. Jetzt reinschauen. Die ganze Playlist oder auch nur einzelne Folgen.

Teil 21: ETF Sparpläne - Automatisch regelmäßig an der Börse investieren. Eine Anleitung

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.