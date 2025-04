Chart des Tages 🔴 AUDUSD Forexpaar (01.04.2025)

Die Bank of Australia hat beschlossen, die Zinss√§tze erwartungsgem√§√ü bei 4,1 % zu halten, und auch die RBA hat in ihrer Erkl√§rung den Status quo beibehalten. Das wichtigste Detail ist, dass die Banker best√§tigen, dass die Geldpolitik weiterhin straff bleibt, und anerkennen, dass die Risiken f√ľr die Inflationsaussichten nach wie vor bilateral sind. Dies √§ndert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Geldm√§rkte davon √ľberzeugt sind, dass die Zentralbank die Zinsen bei ihrer n√§chsten Sitzung um 25 Basispunkte senken wird. Gouverneur Bullock sagte, dass die M√∂glichkeit einer Zinssenkung heute nicht diskutiert wurde und dass die RBA noch keine Entscheidung √ľber die Sitzung am 20. Mai getroffen hat. Die australischen VPI-Daten werden am 30. April erwartet. Angesichts der Unsicherheit im Zusammenhang mit den Z√∂llen scheint es wahrscheinlich, dass die RBA die verf√ľgbare Zeit nutzen wird, um eine offene Haltung zu k√ľnftigen Entscheidungen beizubehalten. Unserer Ansicht nach √§ndert dies jedoch nichts an der Annahme des Marktes, dass es im Mai zu einer Zinssenkung kommen wird. Dieses Szenario ist derzeit zu etwas mehr als 75 % eingepreist. Die Wahrscheinlichkeit ist seit letztem Dienstag leicht gestiegen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen ¬† Quelle: Bloomberg Financial LP Wie geht es weiter f√ľr das AUDUSD-W√§hrungspaar? Das Paar bewegt sich derzeit in einem kurzfristigen Aufw√§rtstrend, obwohl langfristig der Abw√§rtstrend immer noch dominiert. Nach der RBA-Entscheidung stabilisiert sich der AUD an der unteren Unterst√ľtzung des zuvor erw√§hnten Aufw√§rtstrends, obwohl es den Anschein hat, dass das Spektrum der M√∂glichkeiten f√ľr pl√∂tzliche Bewegungen immer noch begrenzt ist, bis der Markt eine spezifische Reaktion auf Trumps Zollank√ľndigungen kl√§rt. Trotz der relativ aggressiven Kommentare von Bullock haben die M√§rkte ihre Haltung zu der 75-prozentigen Wahrscheinlichkeit einer Senkung im Mai nicht ge√§ndert. Deshalb glauben wir, dass die Reaktion auf Trumps Z√∂lle das Gewicht sein wird, das die Marktvolatilit√§t bestimmt. ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln: ¬†

