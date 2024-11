Chart des Tages - Bitcoin (04.11.2024)

Seit dem Höchststand am 29. Oktober bei 73.600 USD hat Bitcoin bereits 6,60 % verloren, und vom Handel am Freitag bis zum Wochenende fiel der Preis von 71.400 USD auf 67.600 USD in einem lokalen Tief am Sonntag. Heute ist der Preis um 0,20 % gesunken und liegt bei 68,600 USD. ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 Dieser starke Rückgang ist auf die bevorstehenden Wahlen in den USA und einen deutlichen Rückgang der Wettquoten zugunsten von Trumps Sieg zurückzuführen. Spekulanten nehmen Gewinne mit, da der endgültige Wahltermin näher rückt. In den letzten Wochen haben wir bei verschiedenen Vermögenswerten erhebliche Gewinne verzeichnet, die die hohen Chancen eines Sieges eines republikanischen Kandidaten widerspiegelten. Die Wettmärkte hatten zu Spitzenzeiten eine Wahrscheinlichkeit von fast 70 % für einen Sieg Trumps eingepreist, was auch die Aktienindizes, den Bitcoin, den Dollar und die Anleiherenditen in die Höhe getrieben hatte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der deutliche Rückgang von Bitcoin am Wochenende und der erhebliche Ausverkauf des Dollars heute früh sind beide auf die gesunkenen Erwartungen an einen Sieg von Trump zurückzuführen, auch wenn sich im Grunde nichts geändert hat. Der Rückgang des Kryptowährungsmarktes könnte auch auf einen ähnlichen Ausverkauf zu Beginn der US-Bargeldsitzung im Laufe des Tages hindeuten. Der Kryptowährungsmarkt favorisiert eindeutig einen Sieg der Republikaner. Daher könnte die Volatilität in dieser Woche erhöht bleiben. Langfristig sollte dies jedoch keine größeren Auswirkungen haben. Aus neutraler Sicht wurden viele Schritte zur Regulierung dieses Marktes unternommen, darunter die Einführung von BTC- und ETF-Produkten während der Präsidentschaft von Joe Biden, trotz anfänglicher Skepsis.

Technische Analysen deuten darauf hin, dass der Bereich unter 68.000 USD, der am Wochenende gehalten werden konnte, weiterhin das kritischste Niveau bleibt. Quelle: xStation5 von XTB

