Chart des Tages 🔴 Bitcoin (10.09.2024)

Bitcoin reduziert die Verluste vom ersten Teil des heutigen Tages und kehrt über $57.000 zurück. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im September war der Bitcoin-Preis um 3,3 % gefallen und lag damit leicht unter dem historischen Durchschnitt. Der September ist saisonbedingt der Monat mit der geringsten Volatilität auf dem Finanzmarkt im Allgemeinen, und das gilt auch für den Kryptowährungsmarkt. Die Volatilität ist gering, ebenso wie die Liquidität. Unter diesen Bedingungen neigen gelangweilte Anleger dazu, offene Positionen zu schließen, was zu Kursverlusten führt. In den vergangenen 13 Jahren seit dem Start von Bitcoin war der September nur in vier Jahren ein Wachstumsmonat. Derzeit notiert Bitcoin einschließlich der gestrigen Kursgewinne 3,3 % niedriger, obwohl dieser Rückgang ohne den gestrigen Tag 10 % betragen hätte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Nach einem rückläufigen September sieht der Oktober jedoch recht optimistisch aus. In den letzten 13 Jahren endeten nur drei Monate im Minus, und in den anderen verzeichnete der Kurs beeindruckende zweistellige Zuwächse. Die Hauptsorge der Anleger gilt derzeit nach wie vor den hohen Zinssätzen und dem Risiko einer Rezession. Obwohl die globale Liquidität langsam in die Märkte zurückkehrt, ist die Frage einer sanften Landung noch nicht entschieden. Diese Ungewissheit wird noch durch die Tatsache verstärkt, dass Bitcoin noch nie einen echten Abschwung erlebt hat (mit Ausnahme von Covid-19), und es ist nicht ganz klar, wie er auf einen solchen reagieren wird. In den kommenden Wochen scheinen aus Sicht des Marktes die Kommunikation der Fed nach der Zinssenkung im September und weitere makroökonomische Daten aus den USA am wichtigsten zu sein. Dennoch dürfte die zunehmende globale Liquidität die Bitcoin-Preise früher oder später unterstützen. Derzeit bleiben die wichtigsten Unterstützungsniveaus bei 53.000 $ und die kürzlich durchbrochene Unterstützung bei über 56.000 $. Quelle: xStation5 von XTB   2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

