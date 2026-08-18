Chart des Tages: Nikkei 225 Prognose nach starkem Kurseinbruch

Nach einer starken Gewinnwelle in der ersten Augusthälfte verzeichnete der japanische Nikkei 225 heute einen deutlichen Einbruch von über 2 %. Der Index-Kontrakt steht aktuell bei 67.400 Punkten und weitet seine Verluste im Gleichschritt mit den fallenden US-Futures aus. Setzt sich die Abwärtsdynamik bis zum Ende der asiatischen Sitzung fort, droht die tiefste eintägige Korrektur seit Ende Juli. ► Nikkei: WKN 969244 | ISIN XC0009692440 | Ticker: JP225 Der Optimismus der Anleger stieß auf Granit, während die Risikoaversion an den Märkten im asiatisch-pazifischen Raum die Oberhand gewann. Die fundamentale Nikkei 225 Prognose wird derzeit von einer Kombination belastender Faktoren getrübt: von eskalierenden geopolitischen Spannungen über steigende Anleiher Renditen bis hin zu enttäuschenden Konjunkturdaten. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der JP225 droht aktuell aus seinem kurzfristigen Aufwärtstrend nach unten auszubrechen. Fünf Ursachen für den Kurseinbruch in Tokio 1. Ölpreis-Sprung und Nahost-Eskalation: Geopolitische Sorgen lösten den Abverkauf aus. US-Präsident Donald Trump schloss eine Verlängerung der vorübergehenden Waffenruhe mit dem Iran kategorisch aus. Seine scharfe Rhetorik nährte Befürchtungen über Engpässe bei der Rohstoffversorgung. Brent-Öl stieg über 91 USD pro Barrel, American WTI kletterte über 84 USD. Für das energieimportabhängige Japan erhöht dies die Unternehmenskosten und belastet die Margen.

2. Japanische Anleiherenditen auf Niveau von 1996: Die Renditen 10-jähriger japanischer Staatsanleihen (JGBs) schossen auf rund 2,95 % hoch – den höchsten Stand seit September 1996. Höhere Zinsen auf sichere Staatsanleihen machen diese zu einer attraktiven Alternative zum Aktienmarkt. Besonders Tech-Werte leiden unter diesem Kapitalabfluss in sichere Häfen.

3. Schwacher Yen verteuert Importe (USD/JPY steigt): Der USD/JPY-Wechselkurs nähert sich der Marke von 159,7. Ein schwacher Yen stützte gewöhnlich die japanischen Exportgiganten. Bei Ölpreisen von über 91 USD führt die Währungsschwäche jedoch zu extrem verteuerten Energieimporten, was die Binnenwirtschaft massiv belastet.

4. Enttäuschendes BIP und Warten auf Inflationsdaten: Das japanische BIP-Wachstum für Q2 fiel mit 1,1 % (aufs Jahr hochgerechnet) deutlich schwächer aus als erwartet (2,1 %). Zudem verharren Investoren vor den am Freitag anstehenden Inflationsdaten in Wartestellung. Diese könnten die nächsten Schritte der Bank of Japan diktieren.

5. Ausblick und Charttechnik: Der Ausverkauf im Nikkei 225 zeigt eine klassische Flucht aus Risikoassets. Hohe Volatilität dürfte bis zu den Inflationsdaten am Freitag anhalten. Experten Fazit & Technische Einordnung Der Nikkei 225 Kontrakt zeigt heute die schwächste Performance unter den großen Indizes. Obwohl das mittelfristige Chartbild im Chart des Tages technisch noch intakt ist, bleibt der Index im Vergleich zu seinen 2- und 5-Jahres-Durchschnitten stark überkauft. Auch der RSI-Indikator signalisiert weiterhin ein überkauftes Niveau, was in der aktuellen Nikkei 225 Prognose zur Vorsicht mahnt. Quelle: XTB ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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