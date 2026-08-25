EURUSD Prognose & Chart des Tages: US-Anleihen & Inflation bewegen das Euro-Dollar-Paar

Das Wichtigste in Kürze Fokus auf US-Anleihemarkt

Wichtige Impulsgeber im Blick

Euro erhält Rückenwind

Am Dienstag zeigt sich der US-Dollar im EURUSD-Handel leicht gestärkt. Die Gesamtlage am Devisenmarkt präsentiert sich jedoch deutlich komplexer als noch vor einigen Tagen. Nachdem das Währungspaar EURUSD von der Marke um 1,17 zurückgesetzt hat, bauen sich im Hintergrund fundamentale Faktoren auf, die den Greenback in den kommenden Wochen maßgeblich prägen dürften. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Eine zentrale Rolle spielt dabei das US-Finanzministerium unter der Leitung von Scott Bessent. Das Ministerium hat beschlossen, das Volumen seiner vierteljährlichen Rückkaufaktionen für langlaufende US-Staatsanleihen zu verdoppeln. Gleichzeitig kündigte Bessent an, dass der reguläre Auktionsplan für US-Schulden unverändert bleibt. Die aufgestockten Rückkäufe beginnen im September. Bessents Eingreifen als Schlüsselfaktor für den US-Dollar Die Aktionen des US-Finanzministeriums könnten sich zu einem der wichtigsten Kurstreiber für den Dollar entwickeln. Die Behörde versucht, den Druck auf die langlaufenden Renditen zu mindern. Der US-Anleihemarkt kämpft weiterhin mit extrem hoher Verschuldung, massivem Refinanzierungsbedarf und steigenden Zinslasten. Parallel dazu warten Anleger auf die Veröffentlichung der US-PCE-Kernrate – dem von der Federal Reserve bevorzugten Inflationsmaß. Der Markt rechnet derzeit mit einer unveränderten Kernrate von 3,3 % gegenüber dem Vorjahr. Auf europäischer Seite überzeugten die jüngsten Daten aus Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im zweiten Quartal um 0,3 % gegenüber dem Vorquartal und lag damit über der ersten Schätzung. Damit befindet sich die EURUSD Prognose an einem entscheidenden Wendepunkt: Kurzfristiger Support für den Dollar kommt von hohen Anleiherenditen und geopolitischer Unsicherheit. Gleichzeitig wachsen die Zweifel an der Wirksamkeit der US-Schuldenpolitik. Auf der Euro-Seite stützen die verbesserten Konjunkturdaten aus Deutschland die Erwartung einer zurückhaltenden Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 25.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Welche Faktoren die EURUSD Prognose aktuell bestimmen 1. US-Finanzministerium greift am Anleihemarkt ein Der US-Rentenmarkt rückt zunehmend in den Fokus der Devisenhändler. Nachdem die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen Mehrjahreshöchststände erreichte, reagierte das Finanzministerium mit verdoppelten Rückkaufvolumina für langlaufende Papiere. Strategie: Bessent versucht, die Marktliquidität zu verbessern und den Zinsdruck am langen Ende der Renditekurve zu dämpfen.

Bessent versucht, die Marktliquidität zu verbessern und den Zinsdruck am langen Ende der Renditekurve zu dämpfen. Problem: Da die regulären Anleiheauktionen nicht gekürzt werden, bleibt das Nettoangebot an US-Schuldtiteln enorm hoch.

Da die regulären Anleiheauktionen nicht gekürzt werden, bleibt das Nettoangebot an US-Schuldtiteln enorm hoch. Auswirkung auf den EURUSD: Sollten die Maßnahmen die Renditen dauerhaft senken, könnte dies den US-Dollar belasten und die EURUSD Prognose nach oben korrigieren. Beurteilt der Markt die Rückkäufe jedoch als unzureichend, drohen erneut steigende Zinsen und ein stärkerer Dollar. 2. Warten auf die US-PCE-Inflationsdaten Der kommende PCE-Bericht liefert dem Devisenmarkt wichtige Impulse für die Fed-Erwartungen: Aktuelle Lage: Die Erwartungen liegen stabil bei 3,3 % für die Kernrate. Das zeigt, dass die US-Inflation nach wie vor deutlich über dem 2%-Ziel der US-Notenbank verharrt.

Die Erwartungen liegen stabil bei 3,3 % für die Kernrate. Das zeigt, dass die US-Inflation nach wie vor deutlich über dem 2%-Ziel der US-Notenbank verharrt. Taubenhäftes Szenario (PCE unter Erwartung): Fällt der PCE-Index schwächer aus, geraten die US-Renditen unter Druck. Der US-Dollar verliert an Stärke – ein klares Kaufsignal im Chart des Tages für EURUSD.

Fällt der PCE-Index schwächer aus, geraten die US-Renditen unter Druck. Der US-Dollar verliert an Stärke – ein klares Kaufsignal im für EURUSD. Falkenhaftes Szenario (PCE über Erwartung): Ein höherer Wert untermauert das Szenario längerfristig hoher US-Zinsen ("higher for longer") und stärkt den Dollar. 3. Deutsches BIP stützt den Euro Die deutsche Wirtschaft zeigte sich im zweiten Quartal widerstandsfähiger als befürchtet: Das BIP wuchs um 0,3 % gegenüber dem Vorquartal (Vorabschätzung: 0,2 %) und um 1,0 % im Jahresvergleich .

(Vorabschätzung: 0,2 %) und um . Auch wenn dies noch keine dynamische Erholung signalisiert, nimmt es der EZB den Druck für rasche Zinssenkungen.

Der parallel anstehende Ifo-Geschäftsklimaindex liefert weitere Bausteine für die Bewertung der Euro-Stärke. 4. Fed und US-Finanzministerium im Doppel-Fokus Anders als in den Vormonaten hängt die Kursentwicklung im EURUSD nicht mehr allein von der Zinsdifferenz zwischen Fed und EZB ab. Der Markt muss nun gleichzeitig die US-Fiskalpolitik, die US-Verschuldung und die Geldpolitik der Notenbank einpreisen. Zusätzliche Spannung bringt der bevorstehende Auftritt von Fed-Chef Kevin Warsh beim Notenbank-Symposium in Jackson Hole. Der Markt erhofft sich Aufschluss darüber, wie die Notenbank den Zielkonflikt aus verharrender Inflation, hohen Anleiherenditen und Abkühlungstendenzen am Arbeitsmarkt austarieren will. Fazit & Key Takeaways für den EURUSD-Handel Scott Bessents Anleihekäufe: Das Finanzministerium verdoppelt das Mindestvolumen der Rückkaufaktionen für Langläufer von 2 auf 4 Milliarden US-Dollar pro Operation.

Das Finanzministerium verdoppelt das Mindestvolumen der Rückkaufaktionen für Langläufer von 2 auf 4 Milliarden US-Dollar pro Operation. Reguläre Auktionen bleiben hoch: Der weiterhin hohe Finanzierungsbedarf des US-Staats begrenzt den dämpfenden Effekt auf die Renditen.

Der weiterhin hohe Finanzierungsbedarf des US-Staats begrenzt den dämpfenden Effekt auf die Renditen. US-PCE-Inflation: Ein Wert unter 3,3 % schwächt den Dollar; ein Wert darüber stärkt ihn.

Ein Wert unter 3,3 % schwächt den Dollar; ein Wert darüber stärkt ihn. Euro-Fundament verbessert: 0,3 % BIP-Wachstum in Deutschland geben der EZB mehr Spielraum bei den Leitzinsen.

0,3 % BIP-Wachstum in Deutschland geben der EZB mehr Spielraum bei den Leitzinsen. Jackson Hole: Die Rede von Kevin Warsh setzt den richtungsweisenden Impuls für die mittelfristige EURUSD Prognose. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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