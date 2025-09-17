Das britische Pfund notiert heute 0,1 % schwächer gegenüber dem US-Dollar, bleibt jedoch die robusteste G10-Währung im Zuge der USD-Erholung. Trotz eines erwartungsgemäß ausgefallenen, aber weiterhin rekordhohen CPI-Index bleibt der Spielraum der Bank of England begrenzt. Gleichzeitig richtet sich die Aufmerksamkeit auf das Vereinigte Königreich, das aktuell durch den zweiten Staatsbesuch von Donald Trump in diesem Jahr im Fokus steht.

►GBPUSD ISIN: GB0031973075 | WKN: 720088 | Ticker: GBP/USD

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Chart des Tages: GBPUSD an entscheidender Unterstützung

Die heutige Korrektur beim GBPUSD stoppte exakt am 78,6 % Fibonacci-Retracement des letzten Abwärtstrends. Diese Unterstützung ist zwar schwach, da die Volatilität rund um die Fed-Entscheidung voraussichtlich steigen wird. Dennoch könnte das Halten über dem 10-Tage-EMA (gelb) den bestehenden Aufwärtstrend sichern. (Quelle: xStation5)

Fundamentale Treiber für die GBPUSD Prognose

UK-Inflation: Mit 3,8 % im Jahresvergleich (August) liegt die Inflation auf dem höchsten Stand seit Januar 2024. Trotz restriktiver Zinspolitik (Leitzins: 4 %) bleiben Preis- und Lohndruck bestehen.

Konsumausgaben: Steigende Wohn- und Mietkosten (+6 %) sowie Lebensmittelpreise (+5,1 % y/y) belasten die Verbraucher. Dagegen schwächte sich der Preisanstieg im Transportsektor und in Hotels/Restaurants etwas ab.

Zinsausblick: Die Märkte erwarten heute eine Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte, während die Bank of England die Zinsen voraussichtlich unverändert belässt. Aufgrund des hohen Inflationsdrucks kann die BoE kaum dovisher agieren als bereits eingepreist.

Politische Rahmenbedingungen

Parallel zu den wirtschaftlichen Themen sorgt Donald Trumps zweiter UK-Besuch 2025 für Schlagzeilen. Neben offiziellen Terminen wurden bereits handfeste Ergebnisse erzielt: Der „Tech Prosperity Deal“ bringt Investitionen von US-Tech-Giganten wie Nvidia, Google, Microsoft und OpenAI in Höhe von rund 31 Milliarden Pfund in die britische Quanten- und KI-Technologie.

Fazit zur GBPUSD Prognose

Die GBPUSD Prognose bleibt kurzfristig vorsichtig optimistisch: Solange der Kurs über dem 10-Tage-EMA notiert, hat der Aufwärtstrend Bestand. Allerdings könnte die heutige Fed-Entscheidung der entscheidende Impuls sein, ob der Chart des Tages seine Unterstützung verteidigt oder der US-Dollar wieder stärker in den Vordergrund rückt.

GEWUSST WIE! Auch an der Börse!

Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat.

Daytrading oder Investieren?! Welchen Broker auswählen? Die Handelsplattform. Welche Aktie auswählen? Wie mit Aktien Geld verdienen? ETFs und CFDs. Einfach "Alles", um die Börse von Anfang an zu verstehen.

Jetzt reinschauen. Die ganze Playlist oder auch nur einzelne Folgen.



Teil 10: Der häufigste Fehler beim Investieren: keine breite Streuung. Risikomanagement

FAQ – GBPUSD Prognose & Chart des Tages

Frage 1: Was ist die aktuelle GBPUSD Prognose?

Die aktuelle GBPUSD Prognose zeigt, dass das Pfund trotz kurzfristiger Schwäche gegenüber dem US-Dollar im Jahresvergleich robust bleibt. Entscheidende Unterstützung findet sich am 78,6 % Fibonacci-Retracement, während die Fed-Entscheidung für neue Impulse sorgen dürfte.

Frage 2: Warum ist der GBPUSD heute im Fokus?

Der GBPUSD steht heute im Fokus, weil der britische Verbraucherpreisindex (CPI) mit 3,8 % im Jahresvergleich weiterhin hoch bleibt und gleichzeitig die Zinsentscheidungen von Fed und Bank of England anstehen. Beides beeinflusst direkt die kurzfristige GBPUSD Prognose.

Frage 3: Was zeigt der Chart des Tages zum GBPUSD?

Der Chart des Tages zeigt, dass sich GBPUSD an einer wichtigen technischen Unterstützung (78,6 % Fibonacci-Retracement) stabilisiert. Solange der Kurs über dem 10-Tage-EMA bleibt, ist der Aufwärtstrend intakt.

Frage 4: Welche Faktoren bestimmen die GBPUSD Prognose aktuell?

Die GBPUSD Prognose wird derzeit durch mehrere Faktoren geprägt: hohe Inflation in Großbritannien, Zinspolitik der Bank of England und Fed, schwaches Wirtschaftswachstum sowie die Investitionssignale durch Donald Trumps UK-Besuch.

Frage 5: Welche Rolle spielt Donald Trumps Besuch für GBPUSD?

Donald Trumps zweiter Besuch in Großbritannien stärkt das Vertrauen in die britische Wirtschaft. Durch den „Tech Prosperity Deal“ fließen Milliarden-Investitionen in Zukunftstechnologien wie Quanten- und KI-Sektoren, was langfristig auch die GBPUSD Prognose stützen kann.