Nasdaq 100 Prognose: Nvidia-Zahlen als Impulsgeber im Chart des Tages

Die Futures des US-Tech-Index Nasdaq 100 stehen vor den heute nach US-Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen von Nvidia (NVDA.US) im Fokus der globalen Märkte. Die Ergebnisse des nach Marktkapitalisierung wertvollsten Unternehmens der Welt dürften die Stimmung im gesamten Halbleitersektor und im Bereich der KI-Infrastruktur maßgeblich prägen. Anleger erwarten ein Umsatzwachstum von knapp 100 % gegenüber dem Vorjahr. Ein bloßes Übertreffen der Konsensschätzungen mitsamt Anhebung der Prognose reicht jedoch möglicherweise nicht aus, um die Dynamik spürbar nach oben zu treiben. Um der Chipbranche neuen Schwung zu verleihen, müsste Nvidia die Erwartungen deutlich übertreffen oder konkretere Details zu jüngsten Medienberichten liefern.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Ein zentraler Punkt ist die berichtete Preiserhöhung von 15 % für die Serverinfrastrukturen Vera Rubin und Grace Blackwell. Sollte Nvidia seine Margenprognose bei weiterhin starkem Umsatzausblick anheben, könnte dies die Prognose stark positiv beeinflussen und den Nasdaq 100 wieder über die Marke von 30.000 Punkten hieven. Fällt der Bericht zwar stark aus, liefert aber keine neuen Auslöser, ist eine verhaltene Reaktion wahrscheinlich. Bei einer negativen Überraschung bei den Kennzahlen droht ein Rücksetzer in Richtung 28.600 Punkte, was dem 38,2%-Fibonacci-Retracement der jüngsten Abwärtsbewegung entspricht.

Daten von Wolfe Research zeigen, dass Momentum-Aktien derzeit daran scheitern, die wichtigen 50- und 200-Tage-Durchschnitte zurückzuerobern, die als Widerstand fungieren. Das erhöht den Druck auf Nvidia: Der Bericht könnte kurzfristig die Richtung für eine breite Gruppe von Wachstums- und Halbleiterwerten vorgeben, in denen sich das Kapital in den letzten zwei Jahren massiv konzentriert hat.

Der Nasdaq 100 wird aktuell mit einem durchschnittlichen KGV von ca. 23x gehandelt (im Vergleich zu knapp 30x am Hoch der Dotcom-Blase und einem 20-Jahres-Durchschnitt von etwa 20x). Die Bewertung bleibt somit anspruchsvoll, wird jedoch bislang durch starke Fundamentaldaten und den KI-Investitionsboom gestützt.

Chart des Tages: Nasdaq 100 im Tageschart (D1)

Im Verlauf der letzten 30 Tage legte der Nasdaq um rund 4 % zu, scheiterte jedoch mehrfach daran, sich nachhaltig oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 30.000 Punkten zu halten.

Wichtige Widerstände: 29.500 Punkte und 30.000 Punkte

29.500 Punkte und 30.000 Punkte Wichtige Unterstützungen: 28.600 Punkte (38,2%-Fibonacci-Retracement) sowie 28.000 Punkte

Unser Chart des Tages verdeutlicht, dass der Index zuletzt nahe dem EMA200 eine Unterstützung fand. Trotz des nachlassenden Momentums der letzten Wochen bleibt der mittelfristige Aufwärtstrend somit vorerst intakt.