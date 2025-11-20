Nasdaq Prognose: Nvidia pusht Tech-Sektor – Chart des Tages zeigt starke Marktreaktion

Das Wichtigste in Kürze Nvidia übertrifft Erwartungen deutlich

Nasdaq Prognose hellt sich auf

Makro-Daten rücken in den Fokus

Nvidia hat erneut beeindruckende Zahlen vorgelegt und damit unseren heutigen Chart des Tages geprägt. Der Chipriese übertraf alle Analystenerwartungen mit einem Rekordumsatz von 57 Milliarden USD im Q3 (+62 % im Jahresvergleich). Für Q4 gab das Unternehmen eine außergewöhnlich starke Prognose von 65 Milliarden USD aus. Das Management adressierte sämtliche bearishe Argumente – von möglichen Lieferengpässen bis hin zur Nachhaltigkeit der Nachfrage – und bestätigte die realistische Aussicht auf 500 Milliarden USD kumulierten Umsatz aus den Blackwell- und Rubin-Produktlinien bis 2026. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Die optimistische Tonlage und historische Data-Center-Erlöse lösten eine globale Kaufwelle an den Aktienmärkten aus, die besonders Werte mit Bezug zu künstlicher Intelligenz beflügelte. Nasdaq Prognose verbessert sich deutlich Die starken Nvidia-Ergebnisse sorgten sofort für eine spürbare Verbesserung der Marktstimmung. Der US100 (Nasdaq 100) legte rund 2 % zu und machte damit einen Teil der jüngsten Rücksetzer wett. Die neue Dynamik wirkt sich direkt auf die Nasdaq Prognose der Marktbeobachter aus, die nun eine kurzfristige Erholung und erhöhte Volatilität im Tech-Sektor erwarten. Auch die Aktien von Nvidia selbst sprangen im vorbörslichen Handel um 5–5,5 % auf 196 USD. Weitere Halbleiterwerte wie AMD, Broadcom und Intel profitierten ebenfalls. In Asien verzeichneten Samsung und Foxconn deutliche Kursgewinne. Der Aufschwung im Technologiesektor führte zudem zu einem kurzfristigen Rebound im Kryptomarkt – ein typischer Spillover-Effekt bei erhöhter Risikobereitschaft. Ausblick: Fokus des Marktes verlagert sich auf Makrodaten Trotz des starken Nvidia-Impulses richtet sich der kurzfristige Fokus der Investoren nun auf die anstehenden US-Arbeitsmarktdaten (NFP). Diese könnten entscheidend dafür sein, wie die Federal Reserve ihre Zinspolitik für Dezember bewertet. Für den Moment jedoch hat Nvidia die Marktstimmung klar aufgehellt, Bedenken über eine mögliche „AI-Blase“ abgeschwächt und eine breit angelegte Erholung im Nasdaq 100 sowie im globalen Aktienmarkt ausgelöst. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

