Der Nikkei (JP225) Future setzt seinen bullischen Aufwärtstrend fort und hat erstmals in der Geschichte die Marke von 43.000 Punkten überschritten. In den vergangenen Sitzungen hielt sich die Aufwärtsdynamik, was den Index auf neue Allzeithochs katapultierte. ►Nikkei: WKN 969244 | ISIN XC0009692440 | Ticker: JP225 Markttreiber & Stimmung Zwar wurden frühere Gewinne durch gemischte Stimmung gegenüber japanischen Blue Chips und Autoherstellern leicht gebremst, doch heute überwiegt wieder der Optimismus. Hintergrund sind positive US–Japan-Handelsbeziehungen, ein freundliches makroökonomisches Umfeld und starke Quartalszahlen japanischer Unternehmen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Mögliche US-Zinssenkungen könnten zusätzlich als Impuls wirken und vor allem exportorientierten Branchen Rückenwind geben. Unter den Gewinnern finden sich SoftBank, Sony Group sowie die Halbleiterhersteller Advantest und Renesas Electronics. Auch Yokohama Rubber und Asics legten nach starken Bilanzen deutlich zu. Risiken & Herausforderungen Ein zentrales Risiko für Exporteure bleibt die Aufwertung des Yen. Sollte die US-Notenbank tatsächlich eine Serie von Zinssenkungen einleiten, könnte dies den Yen stärken und damit die Wettbewerbsfähigkeit japanischer Exporte belasten. Bleibt jedoch die Nachfrage nach japanischen Produkten hoch, könnten starke Auftragseingänge diesen Effekt ausgleichen. Technische Analyse & Ausblick Der JP225 ist heute um über 1 % gefallen und hat auf das Rekordniveau von 2024 zurückgesetzt. Vor wichtigen US-Konjunkturdaten wie PPI und Einzelhandelsumsätzen könnte die Volatilität zunehmen. Der Relative-Stärke-Index (RSI) lag zuletzt über 70 (überkauft) und fiel heute auf knapp unter 65. Ein ähnliches Muster war am 24. Juli zu beobachten, gefolgt von vier rückläufigen Handelstagen. Historische Muster sind jedoch keine Garantie für künftige Entwicklungen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in JPY. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nikkei / JP225 im Stundenchart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in JPY. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

