S&P 500 Prognose: Nvidia-Zahlen treiben Wall Street | Chart des Tages

Das Wichtigste in Kürze Der S&P 500 bleibt im Aufwärtstrend und markiert neue Rekordhochs bei rund 7.407 Punkten

Die heutigen Nvidia-Quartalszahlen könnten zum entscheidenden Kurstreiber für die Wall Street werden

Geopolitische Spannungen zwischen den USA, China und Iran bleiben ein Risikofaktor

Der S&P 500 setzt seine Rally fort und notiert heute bei rund 7.405 Punkten. Nach dem schwächeren Handelstag gestern, belastet durch steigende US-Anleiherenditen und Verluste im Technologiesektor, richtet sich der Fokus der Anleger nun vollständig auf die Quartalszahlen von Nvidia (NVDA.US). Die Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 werden nach Börsenschluss an der Wall Street veröffentlicht und könnten entscheidend für die kurzfristige Richtung der US-Indizes sein. ► S&P 500 WKN A0AET0 | ISIN US78378X1072 | Ticker: S&P 500 Die Markterwartungen sind hoch: Analysten rechnen mit einem Umsatz von etwa 78,8 Milliarden US-Dollar - ein Anstieg von 78 % im Jahresvergleich. Der Gewinn je Aktie soll bei rund 1,75 US-Dollar liegen, was einem Plus von 127 % im Jahresvergleich entsprechen würde. Der Optionsmarkt preist nach den Zahlen eine mögliche Kursbewegung von etwa 5,6 % ein. Historisch betrachtet wurden die tatsächlichen Kursausschläge jedoch in rund 75 % der Fälle überschätzt. Geopolitische Risiken bleiben ein Belastungsfaktor Neben den Unternehmenszahlen bleiben geopolitische Entwicklungen ein wichtiger Faktor für die Märkte. China hat offiziell den Import von Nvidias RTX-5090D-V2-Chip verboten und signalisiert damit eine beschleunigte Entwicklung eines eigenen KI-Ökosystems. Zusätzlich sorgt die Lage im Nahen Osten für Unsicherheit. Donald Trump erklärte am Dienstag, die USA könnten gezwungen sein, erneut militärisch gegen Iran vorzugehen. Zuvor hatte er einen geplanten Angriff nach einem iranischen Friedensvorschlag gestoppt. Iran fordert wiederum Kriegsentschädigungen sowie den Abzug der US-Truppen aus der Region. Chart des Tages: S&P 500 mit neuen Rekordhochs Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im heutigen Chart des Tages bleibt der S&P 500 technisch klar im Aufwärtstrend. Der Index markierte mit rund 7.407 Punkten ein neues Allzeithoch und notiert deutlich über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Besonders auffällig ist der Standardabweichungskanal auf Basis des VWAP aus dem Jahr 2025. Die obere Begrenzung dieses Kanals verläuft aktuell im Bereich von 7.500 bis 7.600 Punkten und stellt das nächste technische Ziel für die Bullen dar. Gleichzeitig zeigt das Volume Profile auf der linken Chartseite eine starke Handelsaktivität zwischen 6.800 und 7.000 Punkten. Diese Zone könnte bei einer möglichen Korrektur als wichtige Unterstützung fungieren. S&P 500 Prognose: Entscheidet Nvidia über den nächsten Impuls? Die kurzfristige S&P 500 Prognose bleibt positiv, solange der Index oberhalb der wichtigen Unterstützungszonen notiert. Die Nvidia-Zahlen dürften jedoch zum entscheidenden Impulsgeber für die kommenden Handelstage werden. Positive Überraschungen könnten die Rally im Technologiesektor weiter antreiben und den S&P 500 in Richtung der Zone um 7.500 Punkte führen. Enttäuschende Ergebnisse könnten dagegen kurzfristig Gewinnmitnahmen auslösen. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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