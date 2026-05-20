Nasdaq 100 Prognose: Nvidia-Zahlen treiben Technologieaktien an

Die US-Futures legen vor der Veröffentlichung der Nvidia-Geschäftszahlen deutlich zu. Besonders der Nasdaq profitiert von der anhaltenden Euphorie rund um Künstliche Intelligenz und Halbleiterwerte. Anleger erwarten, dass die Quartalszahlen von Nvidia nach US-Börsenschluss wichtige Impulse für den gesamten Technologiesektor liefern könnten.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Die Futures auf den Nasdaq 100 steigen aktuell um mehr als 0,8%, da Investoren weiterhin von einer starken Nachfrage nach KI-Infrastruktur ausgehen. Die heutigen Nvidia-Zahlen könnten entscheidend dafür sein, ob die Rallye im Technologiesektor weitergeht.

Nasdaq 100 Analyse: Technologie- und Halbleiterwerte stark gefragt

Technologieaktien zählen heute erneut zu den stärksten Werten am Markt. Besonders Samsung überzeugt mit einem Kursplus von mehr als 5% im europäischen Handel. Auch Halbleiterunternehmen profitieren von der positiven Stimmung rund um KI-Investitionen.

AMD und Qualcomm gewinnen zwischen 3% und 4% hinzu. Die starke Entwicklung der Chipbranche unterstreicht die hohe Erwartungshaltung der Anleger gegenüber dem KI-Sektor.

Trotz des heutigen Aufschwungs verlief die gestrige Wall-Street-Sitzung schwächer. Vor allem steigende Renditen bei US-Staatsanleihen sowie Verluste im Technologiesektor belasteten die Märkte. Anleger sorgen sich weiterhin darüber, dass die anhaltend hohe Inflation die Federal Reserve zu weiteren Zinserhöhungen zwingen könnte.

Ein solches Szenario könnte insbesondere wachstumsstarke Technologieunternehmen belasten - darunter auch viele KI- und Halbleiterwerte im Nasdaq 100.

Nvidia bleibt Schlüsselwert für die Nasdaq 100 Prognose

Nvidia bleibt weiterhin der dominierende Akteur im Markt für KI-Chips. Gleichzeitig nimmt der Wettbewerb innerhalb der Halbleiterbranche jedoch zunehmend zu. Unternehmen wie AMD, Qualcomm und andere versuchen, Marktanteile im boomenden KI-Segment zu gewinnen.

Die heutigen Geschäftszahlen von Nvidia könnten daher entscheidend für die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose sein. Positive Ergebnisse und optimistische Ausblicke könnten den Technologiesektor weiter antreiben, während enttäuschende Zahlen Gewinnmitnahmen auslösen könnten.

Geopolitische Risiken bleiben Belastungsfaktor

Neben den Unternehmenszahlen beobachten Anleger auch die geopolitische Lage genau. Die Spannungen rund um den Iran sorgen weiterhin für Unsicherheit an den Finanzmärkten. Donald Trump warnte zuletzt davor, dass militärische Maßnahmen in den kommenden Tagen möglich seien, falls keine Friedensvereinbarung erreicht werde.

Eine Eskalation im Nahen Osten könnte die Risikobereitschaft der Anleger belasten und kurzfristig für höhere Volatilität im Nasdaq sorgen.

Nasdaq Analyse: Wichtige Marken im Blick

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Aus technischer Sicht bleibt die kurzfristige Stimmung für den Nasdaq konstruktiv, solange die Unterstützung im Bereich der jüngsten Tiefs verteidigt werden kann. Ein positiver Nvidia-Ausblick könnte den Index in Richtung neuer Rekordstände treiben.

Gleichzeitig bleibt das Umfeld aufgrund der Inflation, Zinssorgen und geopolitischen Risiken anfällig für stärkere Schwankungen.

SO SEHEN SIEGER AUS!