Chart des Tages: S&P 500 News - CTAs stützen Rally, Dynamik lässt nach

Die US-Aktienmärkte starten freundlich in den Mittwoch, wobei der S&P 500 von geopolitischer Entspannung und anhaltenden systematischen Kapitalzuflüssen profitiert. Aussagen von Donald Trump über eine mögliche unbefristete Verlängerung der Waffenruhe mit Iran stützen die Risikostimmung zusätzlich. Nachbörslich rücken Tesla und IBM mit ihren Quartalszahlen in den Fokus.

► S&P 500 WKN A0AET0 | ISIN US78378X1072 | Ticker: S&P 500

CTAs bleiben kurzfristig ein Treiber

Aktuelle Daten von Goldman Sachs zeigen, dass trendfolgende Strategien weiterhin eine wichtige Rolle für die Entwicklung des S&P 500 spielen. Kurzfristig bleibt das Kaufpotenzial positiv, auch wenn es sich im Vergleich zur Vorwoche deutlich abgeschwächt hat.

In einem seitwärts gerichteten Marktumfeld werden Käufe von rund 16 Milliarden USD innerhalb einer Woche erwartet, auf Monatssicht etwa 14 Milliarden USD - deutlich weniger als frühere Prognosen von über 45 Milliarden USD.

In einem positiven Marktszenario bleiben die Zuflüsse stabil, mit etwa 16 Milliarden USD kurzfristig und rund 17 Milliarden USD im Monatsverlauf, ebenfalls unter früheren Erwartungen.

Auffällig ist die Entwicklung im negativen Szenario: Kurzfristig könnten CTAs weiterhin Käufer bleiben, doch auf Monatssicht drohen Verkäufe von etwa 19 Milliarden USD.

Diese Verschiebung signalisiert, dass die mittelfristige Unterstützung durch systematische Strategien nachlässt. Je stärker die Positionierung bereits aufgebaut wurde, desto geringer fällt das zukünftige Nachfragepotenzial aus.

Historisch starke Kaufwelle

In der vergangenen Woche gehörten die globalen Aktienkäufe durch CTAs zu den stärksten jemals beobachteten Phasen und summierten sich auf rund 86 Milliarden USD. Zusätzlich wurde weiteres Nachfragepotenzial von etwa 70 Milliarden USD innerhalb von fünf Handelstagen identifiziert.

Historisch folgten auf solche Phasen häufig kurzfristige Konsolidierungen, bevor sich der Aufwärtstrend fortsetzte. Im Durchschnitt lag die Performance des S&P 500 in vergleichbaren Situationen bei rund +2,2 % nach einem Monat und über +8 % nach drei Monaten.

Technische Lage im S&P 500

Auch aus technischer Sicht liefert der Chart des Tages gemischte Signale. Die Futures bleiben im Aufwärtstrend, bewegen sich jedoch zunehmend in überkauftem Terrain.

Ein kurzfristiges Kaufsignal entstand durch den Ausbruch über den 9-Tage-Durchschnitt.

Gleichzeitig deutet eine Tagesumkehr auf eine mögliche temporäre Abschwächung hin.

Der Schlusskurs unterhalb eines lokalen Pivot-Niveaus signalisiert nachlassenden Kaufdruck.

Der RSI liegt über 70 und bestätigt damit überkaufte Bedingungen.

Wichtige Marken im Überblick

Widerstände: 7170 - 7230

Unterstützungen: 7075 sowie 7030

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit - S&P 500 News

Kurzfristig bleibt der S&P 500 durch systematische Käufer gestützt. Die aktuellen S&P 500 News zeigen jedoch, dass dieser Effekt an Stärke verliert. Während die Rally weiterlaufen kann, steigt gleichzeitig das Risiko einer Konsolidierung oder kurzfristigen Korrektur.

AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB