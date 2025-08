Der US Dollar Index (USDIDX) zeigt heute zum zweiten Mal in Folge eine starke bullishe Bewegung. Mit einem Anstieg von +0,20 % auf 98,560 Punkte behauptet sich der US-Dollar erneut als stärkste G10-Währung. Im Gegenzug fällt der EUR/USD um -0,20 %. Bereits gestern sorgte ein kräftiger Sprung um +1,10 % für Aufsehen an den Märkten. Die Hauptursache: Ein vorläufiges Handelsabkommen zwischen den USA und der EU, das kurzfristige Zolllasten beseitigt und die Risikobereitschaft auf den Finanzmärkten stärkt. Die EU stimmte einem 15 %-Zoll auf wichtige Exportgüter wie Autos und Pharmazeutika zu und verpflichtete sich, US-Energie im Wert von 750 Milliarden US-Dollar zu kaufen sowie 600 Milliarden US-Dollar in die US-Industrie zu investieren. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Während dieses Abkommen die US-Wirtschaft deutlich begünstigt, sehen sich europäische Politiker mit massiver Kritik konfrontiert: Man wirft ihnen vor, ökonomisch und politisch zu stark nachgegeben zu haben. Zudem schwächt das begrenzte Potenzial für weitere geldpolitische Lockerungen in der Eurozone sowie die aktuelle Zinspause der EZB die Erholungschancen des Euro. 🔍 Börse aktuell: Markt blickt auf US-Konjunkturdaten und Fed-Zinsentscheid Heute richtet sich die Aufmerksamkeit der Börse auf wichtige US-Konjunkturdaten sowie die anstehende Entscheidung der US-Notenbank (Fed). Während der gestrige Optimismus dem Dollar Rückenwind verlieh, warten Investoren nun gespannt auf: Die Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch

Den ADP-Arbeitsmarktbericht

Die Non-Farm Payrolls (NFP) am Freitag Diese Veröffentlichungen könnten maßgeblich die Erwartungen hinsichtlich möglicher Zinssenkungen im Jahr 2025 beeinflussen – insbesondere angesichts der sich zuspitzenden Spannungen zwischen US-Präsident Donald Trump und Fed-Chef Jerome Powell. 📈 Technische Analyse: Widerstand bei 98.700 Punkten im Fokus Aus charttechnischer Sicht zeigt der US Dollar Index derzeit eine klare Erholung von einem wichtigen Unterstützungsniveau. Die zentrale Hürde für die Bullen liegt nun im Bereich oberhalb von 98,700 Punkten. Ein Durchbruch könnte neue mittelfristige Hochs einleiten. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📌 Fazit Der US Dollar Index zeigt Stärke – sowohl fundamentale als auch technische Indikatoren deuten auf anhaltenden Auftrieb. Die Lage an der Börse aktuell bleibt jedoch angespannt, da bevorstehende Daten und geldpolitische Entscheidungen erheblichen Einfluss auf die nächsten Marktbewegungen haben werden. GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

