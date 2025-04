CHART des Tages 🔴 USDJPY Forexpaar (25.04.2025)

Der japanische Yen schw√§chte sich am Freitag gegen√ľber dem US-Dollar ab, wobei der USD/JPY um 0,7 % stieg, da die Inflationsdaten aus Tokio sprunghaft anstiegen und die Handelsspannungen mit den Vereinigten Staaten anhielten. ‚ĖļUSDJPY WKN: 965991 - ISIN: XC0009659910 | Ticker: USD/JPY Inflationsanstieg erh√∂ht Erwartungen Die Kerninflation in Tokio stieg im April gegen√ľber dem Vorjahr von 2,4 % auf 3,4 % und √ľbertraf damit die Prognosen von 3,2 %. Dies war ein Zweijahreshoch und lag deutlich √ľber dem Ziel der BOJ von 2 %. Trotz dieses Drucks wird erwartet, dass die Bank of Japan die Zinsen bei ihrer Sitzung am 1. Mai aufgrund der Handelsunsicherheit unver√§ndert lassen wird, obwohl Analysten nun eine Zinserh√∂hung im Juni oder Juli f√ľr wahrscheinlicher halten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Handelsspannungen beeinflussen politische Aussichten Die j√ľngsten Z√∂lle von Pr√§sident Trump in H√∂he von 25 % auf japanische Autoimporte und von 10 % auf alle japanischen Waren haben die Entscheidungsfindung der BOJ erschwert. Als Reaktion darauf k√ľndigte Premierminister Ishiba ein Notfallpaket f√ľr die Wirtschaft an, das Unternehmensfinanzierungen, Benzinzusch√ľsse und Erleichterungen bei den Versorgungsrechnungen umfasst. W√§hrungsdiplomatie geht weiter Finanzminister Kato traf sich in Washington mit US-Finanzminister Bessent und vereinbarte einen ‚Äěkonstruktiven‚Äú W√§hrungsdialog, wobei er daran festhielt, dass die Wechselkurse vom Markt bestimmt werden sollten. Japans oberster Handelsunterh√§ndler wird n√§chste Woche zu weiteren Gespr√§chen nach Washington reisen, wobei Berichten zufolge Japan die Sojabohnenimporte aus den USA erh√∂hen k√∂nnte, um Handelsungleichgewichte auszugleichen. Der Yen hat seit Januar bereits um etwa 9 % gegen√ľber dem Dollar zugelegt, wobei die Marktteilnehmer die Signale sowohl von der Handels- als auch von der Geldpolitik genau beobachten. USDJPY im Tageschart USD/JPY n√§hert sich dem 23,6 %-Fibonacci-Retracement-Level. Die Bullen werden versuchen, den 30-Tage-SMA zu testen, mit einem potenziellen Ziel beim 38,2 %-Retracement-Level. Die B√§ren hingegen werden versuchen, den Kurs unter die j√ľngsten Tiefstst√§nde bei 139 zu dr√ľcken. Der RSI bildet eine bullische Divergenz mit h√∂heren Hochs, w√§hrend sich der MACD nach einem bullischen Crossover ausweitet. ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† ¬† DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergeb√ľhren denken zu m√ľssen!

