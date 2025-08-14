Cisco Aktie mit starken Zahlen – Jetzt Aktien kaufen oder abwarten? 🌐

Einleitung Die Cisco Aktie konnte nach Vorlage der neuesten Quartalszahlen die Erwartungen der Wall Street leicht übertreffen. Mit robusten Aufträgen im Bereich Künstliche Intelligenz und ambitionierten Zukunftsplänen positioniert sich Cisco strategisch stark. Dennoch stellt sich die Frage: Sollten Anleger jetzt Aktien kaufen oder auf eine Konsolidierung warten? ► Cisco | WKN: 878841 | ISIN: US17275R1023 | Ticker: CSCO ✅ Drei Key Takeaways 📈 Solide Quartalszahlen über den Erwartungen Bereinigter Gewinn je Aktie: 0,99 USD (Erwartung: 0,98 USD)

Umsatz: 14,67 Mrd. USD (+7,6 % YoY, Erwartung: 14,62 Mrd. USD)

Nettogewinn: 2,82 Mrd. USD (Vorjahr: 2,16 Mrd. USD) 🤖 Fokus auf KI-Infrastruktur & strategische Partnerschaften Kooperationen mit BlackRock , Microsoft , OpenAI und SoftBank

Einführung neuer Switches und Router für KI-Workloads

Aufträge für KI-Infrastruktur im Quartal: 800 Mio. USD, Gesamtjahr 2025: >2 Mrd. USD 📊 Positive Prognosen, aber überdehnter Kurs Ausblick Q1: Gewinn je Aktie 0,97–0,99 USD, Umsatz 14,65–14,85 Mrd. USD

Jahresprognose 2026: Gewinn je Aktie 4,00–4,06 USD, Umsatz 59–60 Mrd. USD

Nach 40 % Kursanstieg in dreieinhalb Monaten könnte eine längere Konsolidierung einsetzen 📊 Fundamentaldaten zur Cisco Aktie Kennzahl Wert Gewinn je Aktie (bereinigt) 0,99 USD Umsatz 14,67 Mrd. USD (+7,6 %) Nettogewinn 2,82 Mrd. USD KI-Infrastruktur-Aufträge >2 Mrd. USD (GJ 2025) Jahresprognose Umsatz 2026 59–60 Mrd. USD 🧠 Fazit: Cisco Aktie – Aktien kaufen oder auf Rücksetzer warten? Die Cisco Aktie überzeugt mit soliden Zahlen, klaren Wachstumsplänen im Bereich KI-Infrastruktur und starken Partnerschaften. Langfristig ist das Unternehmen gut aufgestellt. Kurzfristig jedoch könnte eine Konsolidierung nach dem starken Anstieg folgen. Anleger, die Aktien kaufen wollen, sollten geduldig auf günstigere Einstiegschancen warten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Cisco Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

