Aktie im Fokus: Continental Aktie - Analyse, Prognose und Kursziele

- Fundamental gemischtes Bild
- Charttechnisch neutral
- Seitwärtsphase wahrscheinlich
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- Charttechnisch neutral
- Seitwärtsphase wahrscheinlich
Die Continental Aktie steht im Fokus, da der Konzern trotz eines herausfordernden Marktumfelds für das laufende Jahr ein verbessertes Ergebnis erwartet. Kostensenkungen, sinkende Rohstoffpreise und eine mögliche Konjunkturerholung könnten unterstützend wirken.
► Continental: ISIN: DE0005439004 | WKN: 543900 | Ticker: CON
⚡ Key Takeaways
- Fundamental gemischtes Bild: Die Continental Aktie steht trotz erwarteter Margenverbesserung weiter unter Druck durch Zölle, schwache Segmente und Sonderbelastungen, zeigt aber Potenzial durch Kostensenkungen und sinkende Rohstoffpreise.
- Charttechnisch neutral: Die Aktie bewegt sich zwischen wichtigen gleitenden Durchschnitten - erst ein Ausbruch über 67-72 EUR würde ein bullisches Signal liefern, während unter 64 EUR neue Schwäche droht.
- Seitwärtsphase wahrscheinlich: Kurz- bis mittelfristig überwiegt eine Seitwärtsentwicklung mit ausgeglichenen Chancen zwischen steigenden und fallenden Kursen.
Fundamentaldaten zur Continental Aktie
|Kennzahl
|Wert
|Aktueller Preis
|65,30 EUR
|Marktkapitalisierung
|13,05 Mrd. EUR
|Umsatz 2024
|19,68 Mrd. EUR
|Eigenkapitalquote 2024
|23,73 %
|KGV 2025*
|11,10
|4 Wochen Performance
|-4,94 %
|Bewertung
|leicht unterbewertet
|Dividendenrendite 2025*
|4,57 %
|Branche
|Automobilzulieferer
* Prognose
Continental Aktie: Fundamentale Entwicklung
Die Continental Aktie bleibt stark von makroökonomischen Faktoren beeinflusst. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Konzern eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 11,0 und 12,5 Prozent. Im Vorjahr war diese Kennzahl rückläufig und lag bei 10,3 Prozent.
Belastend wirken weiterhin US-Zölle sowie Währungseffekte, die sich jeweils auf rund 100 Mio. EUR summieren. Zusätzlich entwickelte sich das Geschäft im Segment Contitech schwächer als erwartet.
Das angekündigte Sparprogramm soll ab 2028 jährliche Einsparungen von rund 150 Mio. EUR ermöglichen.
Beim Umsatz rechnet Continental mit einem Rückgang auf 17,3 bis 18,9 Mrd. EUR, nachdem bereits im Vorjahr ein Rückgang auf etwa 19,7 Mrd. EUR verzeichnet wurde.
2025 rutschte das Unternehmen aufgrund von Sonderbelastungen in Höhe von rund 1,2 Mrd. EUR in die Verlustzone. Diese resultierten insbesondere aus der Abspaltung des Autozuliefergeschäfts sowie dem Teilverkauf der Kunststoffsparte. Nach einem Gewinn von 1,2 Mrd. EUR im Jahr 2024 wurde ein Verlust von 165 Mio. EUR ausgewiesen.
Für das laufende Jahr erwartet der Konzern sinkende Rohstoffkosten und positive Effekte aus eingeleiteten Effizienzmaßnahmen. Zudem wird eine konjunkturelle Belebung im Jahresverlauf angenommen. Geopolitische Risiken, etwa durch den Iran-Konflikt, sind aktuell noch nicht vollständig eingepreist.
Chartanalyse: Continental Aktie im Fokus
Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Continental Aktie konnte sich nach einem Tief im Oktober deutlich erholen und bewegte sich bis Februar in einem stabilen Aufwärtstrend. Das Jahreshoch bei 75,32 EUR wurde jedoch abverkauft, gefolgt von einer deutlichen Korrektur bis in den Bereich von 55 EUR.
In den letzten Wochen zeigte sich eine Stabilisierung mit einer Rückkehr über die Marke von 60 EUR.
Wichtige technische Marken:
- SMA200: 67,09 EUR - weiterhin zentrale Widerstandszone
- SMA50: 65,60 EUR - kurzfristige Hürde
- SMA20: 64,05 EUR - kurzfristige Unterstützung
Das Chartbild ist aktuell neutral. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 und SMA200 würde das technische Bild aufhellen.
Bullisches Szenario:
Ein Anstieg über 72,78 EUR (offenes GAP) könnte weiteres Potenzial bis 78,93 EUR und langfristig bis 99,96 EUR eröffnen.
Bearisches Szenario:
Ein Bruch der SMA20 könnte zu weiteren Abgaben bis 60,14 EUR führen. Darunter rücken die Jahrestiefs wieder in den Fokus.
Einschätzung: neutral
- Bull Szenario: 50 %
- Bear Szenario: 50 %
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4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im kurzfristigen Bild bleibt die Continental Aktie angeschlagen. Der Kurs fiel unter die SMA200 bei aktuell 66,34 EUR und konnte sich bislang nicht nachhaltig darüber etablieren.
Die SMA50 bei 64,82 EUR fungiert aktuell als Unterstützung.
Wichtige Signale:
- Unter SMA50: erhöhtes Risiko weiterer Abgaben
- Über SMA200: Verbesserung des kurzfristigen Trends
- Dynamischer Anstieg: Chance auf GAP-Schließung und Test des Jahreshochs
Einschätzung: neutral
- Bull Szenario: 55 %
- Bear Szenario: 45 %
Wichtige Kursmarken der Continental Aktie
Widerstände
64,82 - 65,42 - 65,60 - 65,70 - 65,85 - 66,34 - 67,09 - 66,68 (GAP) - 72,78 (GAP) - 75,32
Unterstützungen
64,05 - 63,62 - 62,42 (GAP) - 55,72 - 54,30 (GAP) - 48,29 - 45,80
Fazit: Continental Aktie im Fokus
Die Continental Aktie befindet sich aktuell in einer Übergangsphase zwischen Stabilisierung und erneuter Schwäche. Fundamental sprechen Kostensenkungen und mögliche Konjunkturimpulse für eine Verbesserung, während geopolitische Risiken und strukturelle Herausforderungen weiterhin belasten.
Aus technischer Sicht bleibt das Bild neutral, mit klar definierten Schlüsselmarken. Ein nachhaltiger Ausbruch über die Widerstände könnte neue Aufwärtsdynamik bringen, während ein Rückfall unter kurzfristige Unterstützungen das Risiko weiterer Kursverluste erhöht.
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