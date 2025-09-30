CoreWeave Aktie: Milliarden-Deal mit Meta sorgt für Schlagzeilen – Aktien News

🚀 CoreWeave Aktie: Milliarden-Deal mit Meta stärkt Marktposition 📰 Einleitung

Die CoreWeave Aktie rückt mit neuen Schlagzeilen ins Rampenlicht. Das US-Unternehmen, spezialisiert auf Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI), hat einen 14,2-Milliarden-Dollar-Deal mit Meta abgeschlossen. Mit diesem mehrjährigen Vertrag stellt CoreWeave enorme Rechenkapazitäten für die Entwicklung und das Training von KI-Modellen im Meta-Ökosystem bereit. Diese Nachricht sorgt in den aktuellen Aktien News für Aufmerksamkeit – und zeigt, wie stark die Nachfrage nach spezialisierter KI-Infrastruktur wächst. ► CoreWeave ISIN: US21873S1087 | WKN: A413X6 | Ticker: CoreWeave 📌 Key Takeaways 💰 Milliarden-Deal mit Meta – CoreWeave liefert über Jahre hinweg KI-Rechenleistung im Wert von 14,2 Mrd. USD. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 📊 Diversifikation der Einnahmen – Neben Meta zählen auch OpenAI zu den Kunden, wodurch die Abhängigkeit von Microsoft sinkt. 🏗️ Aggressive Expansion – Wachstum wird durch Fremdfinanzierung vorangetrieben, ähnlich wie bei Meta und Oracle. 🌐 CoreWeave: Aufstieg im „Neocloud“-Segment CoreWeave gilt als einer der führenden Anbieter im sogenannten Neocloud-Sektor, also Unternehmen, die Zugang zu modernsten Chips vermieten. Mit Verträgen für Meta und OpenAI baut das Unternehmen seine Kundenbasis massiv aus und positioniert sich als Schlüsselspieler im KI-Boom. 💡 Strategische Diversifikation & Investitionen Während Microsoft lange Zeit die Hauptumsatzquelle war, sorgt die Zusammenarbeit mit Meta und anderen Tech-Giganten für breitere Einnahmequellen. Allein Meta plant, 2025 bis zu 72 Milliarden USD in Rechenzentren und Infrastruktur zu investieren – ein deutlicher Hinweis auf das Potenzial für CoreWeave. 📉 Finanzierung über Schulden Wie viele Wettbewerber setzt CoreWeave stark auf Fremdfinanzierung, um die Expansion im KI-Infrastrukturmarkt zu stemmen. Auch Meta und Oracle haben in den letzten Monaten Milliardenbeträge aufgenommen, um ihre Infrastrukturinvestitionen abzusichern. ✅ Fazit Die CoreWeave Aktie steht vor einem Wendepunkt: Der Milliarden-Deal mit Meta verschafft dem Unternehmen Rückenwind und zeigt die wachsende Rolle im globalen KI-Markt. Zwar birgt die aggressive Schuldenstrategie Risiken, doch die Diversifikation der Kundenbasis und die boomende Nachfrage nach KI-Rechenleistung sprechen für langfristiges Wachstumspotenzial. Für Investoren bleibt die Aktie daher ein spannender Kandidat in den aktuellen Aktien News. CoreWeave Aktie Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.