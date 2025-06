Das war der Handelstag, 11.06.2025: Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und China

Die US-Indizes beenden den Tag leicht im Plus und bewegen sich nahe ihren Allzeithochs. Der S&P 500 und der Nasdaq 100 gewinnen 0,25 % auf 6.055 bzw. 20.007 Punkte. Der Russell 2000 steigt um 0,40 % auf 2.168 Punkte.

Der heutige Aufwärtstrend wurde durch zwei Nachrichten vor Eröffnung des Kassahandels ausgelöst. Der erste Auslöser war die Ankündigung von Donald Trump, dass nach zweitägigen Verhandlungen in London eine Einigung zwischen den USA und China erzielt worden sei. Der zweite Auslöser war die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisindexdaten für Mai.

Infolgedessen stieg die Risikobereitschaft an den Märkten und die Nachfrage nach Vermögenswerten wie Aktien und Kryptowährungen stieg. Gleichzeitig kam es zu einem Ausverkauf des US-Dollars.

Trump deutete an, dass der effektive Zollsatz für China 55 % betragen werde, ohne jedoch zu präzisieren, wie diese Zahl berechnet wurde – unter Berücksichtigung des allgemeinen Zollsatzes von 10 % und des Zollsatzes von 20 % auf Fentanyl. Als Teil der Vereinbarung soll China zugestimmt haben, US-Unternehmen uneingeschränkten Zugang zu seinem Markt für Seltenerdmetalle zu gewähren.

Der US-Dollar (USD) ist heute eine der schwächsten G10-Währungen. Der USD-Index (USDIDX) ist um 0,50 % auf 98,500 Punkte gefallen. Der EUR/USD ist um 0,62 % auf 1,1490 gestiegen.

Der CPI-Bericht für Mai fiel erneut niedriger als erwartet aus, was auf einen geringen Preisdruck durch die neuen Handelsbeschränkungen hindeutet, die im Mai vollständig in Kraft getreten sind.

Nach der Veröffentlichung der Daten preist der Markt nun zwei vollständige Zinssenkungen für 2025 ein, wobei die erste weiterhin für September erwartet wird.

Scott Bessent sagte, er erwarte eine Anhebung der Schuldenobergrenze. Er betonte, dass sich der Anleihemarkt während der Marktturbulenzen im April gut entwickelt habe und dass US-Staatsanleihen nach wie vor die sichersten Schuldtitel der Welt seien. Bessent zeigte sich zuversichtlich, dass das Steuergesetz verabschiedet wird.

Die Regierung des polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk erhielt wie vom Markt erwartet ein Vertrauensvotum im Parlament. Der polnische Zloty legte gegenüber dem Dollar und dem Euro zu. Der WIG20 machte nach der Abstimmung seine Verluste wieder wett.

Die Rohölvorräte gingen unerwartet um 3,6 Millionen Barrel zurück, während ein Anstieg um 0,1 Millionen Barrel erwartet worden war. Die Benzin- und Destillatvorräte stiegen hingegen um über 1 Million Barrel.

Die Ölpreise legten heute trotz gemischter Schlagzeilen über ein mögliches Atomabkommen deutlich zu. Nach Angaben des Iran steht eine Einigung kurz bevor, Donald Trump bleibt jedoch skeptisch. WTI-Rohöl stieg um 3,3 % und nähert sich 67 USD pro Barrel.

Auf dem Kryptowährungsmarkt bleibt die Stimmung weiterhin sehr positiv. Bitcoin ist heute um 0,56 % auf 109.600 USD gefallen. Die wichtigere Entwicklung ist jedoch, dass sich der Preis in der Nähe seines Allzeithochs konsolidiert.

Die Dominanz von Bitcoin über den gesamten Kryptomarkt ist auf 63,80 % gesunken, wobei sich das Kapital leicht in Richtung Ethereum und andere Projekte verlagert hat. Ethereum ist um 1,55 % auf 2.880 USD gestiegen. Die kombinierte Marktkapitalisierung anderer Altcoins liegt bei 890 Milliarden USD und ist heute um 0,05 % gestiegen.

