Das war der Handelstag, 13.03.2025: Aktienkurse fallen weiter, Angst vor einem Handelskrieg

Die US-Indizes weiteten ihre Verluste aus, als der S&P 500 (US 500) um 1,4 %, der Nasdaq (US 100) um 2 % und der Dow Jones Industrial Average um 1,3 % fielen. Der S&P 500 nähert sich nun einer Korrektur von 10 % gegenüber seinem Höchststand im Februar, nachdem er etwa 5 Billionen US-Dollar an Wert verloren hat.

Trumps Eskalation der Handelsspannungen, einschließlich der Androhung von 200 %-Zöllen auf europäische alkoholische Getränke und der Bestätigung der gegenseitigen Zölle vom 2. April, überschattete die ermutigenden Inflationsdaten, die zeigten, dass die Erzeugerpreise im Februar kühler ausfielen als erwartet.

Das Rezessionswahrscheinlichkeitsmodell der Fed liegt bei 29,76 % und damit knapp unter der 30-%-Schwelle, die historisch gesehen einen Abschwung signalisiert, während die pessimistische Stimmung der Anleger laut AAII-Umfrage auf einem extremen Niveau bleibt, das seit März 2009 nicht mehr erreicht wurde.

Die Intel-Aktie stieg um über 13 %, nachdem der Branchenveteran Lip-Bu Tan zum neuen CEO ernannt wurde, während die Adobe-Aktie trotz über den Quartalserwartungen liegender Ergebnisse aufgrund enttäuschender Prognosen um mehr als 13 % einbrach.

Gold setzte seine Rekordrallye fort und stieg um 1,5 % auf 2.978,92 $ pro Unze, wobei Macquarie bis zum dritten Quartal einen Anstieg auf 3.500 $ prognostiziert, da Investoren angesichts der globalen Unsicherheit sichere Häfen suchen.

Die Renditen für Staatsanleihen gaben nach, wobei die 10-jährige Rendite um 3 Basispunkte auf 4,28 % fiel, während Rohöl um 1,6 % auf 66,58 $ pro Barrel fiel und damit in der Nähe von Dreijahrestiefs blieb.

Es wurde berichtet, dass Vertreter der Familie Trump Gespräche über mögliche Investitionen in die US-Geschäfte von Binance über World Liberty Financial führten, was zu den wachsenden Interessen des Präsidenten an Kryptowährungen beitrug.

Die europäischen Märkte gaben nach, wobei der deutsche DAX um 0,7 % und der französische CAC 40 um 0,8 % fielen, was auf den eskalierenden Zollstreit zurückzuführen ist, während die Erdgas-Futures zunächst auf Putins Vorschlag einer möglichen Energiezusammenarbeit mit den USA einbrachen.

Der ehemalige Finanzminister Steven Mnuchin spielte die Rezessionsrisiken herunter und bezeichnete den derzeitigen Marktabverkauf von 5–10 % als „natürliche Korrektur“ in einem überbewerteten Markt und nicht als Zeichen wirtschaftlicher Probleme.

Trumps Sondergesandter Steve Witkoff befindet sich Berichten zufolge in „ernsthaften Gesprächen“ mit Russland über die Beendigung des Ukraine-Krieges, während im Inland ein Regierungsstillstand droht, da sich Demokraten und Republikaner weiterhin uneinig über die Finanzierung sind.

Auch der Markt für Kryptowährungen ist von der Stimmung am Grenzmarkt überfordert. Bitcoin fällt auf 80700 USD oder um 3,45 %. Darüber hinaus wurden in früheren Aufzeichnungen noch stärkere Rückgänge unter das Niveau von 80000 USD verzeichnet.

Ethereum bleibt im Vergleich zu anderen wichtigen Kryptowährungen schwach. Das zweitgrößte Krypto-Projekt verzeichnet einen Rückgang um 3,00 % auf 1850 USD, was fast 55 % unter dem lokalen Höchststand im Dezember 2024 liegt.

