Das war der Handelstag, 13.06.2025: Wall Street widersteht Panik, Gold legt zu und Öl korrigiert Gewinne nach Israels Angriff auf den Iran

Die US-Aktienindex-Futures sind am Freitag um 0,6 % bis 1 % gefallen, was eine relativ verhaltene Reaktion auf die heutige Eskalation des Konflikts zwischen Israel und dem Iran im Nahen Osten zu sein scheint. Tesla steigt um 3,5 %, da die USA eine Änderung der Vorschriften für automatisierte Fahrzeuge planen; Nvidia verliert fast 2 %. Die Reaktion des Iran auf den Angriff Israels, bei dem Berichten zufolge Dutzende wichtiger Kommandeure und Wissenschaftler getötet und wichtige Infrastrukturen, darunter die Atomanlage in Natanz, erheblich beschädigt wurden, war bemerkenswert zurückhaltend. Dies lässt die Märkte zu dem Schluss kommen, dass es letztlich nicht zu einer umfassenden Vergeltungsmaßnahme kommen wird, auch wenn der israelische Ministerpräsident Netanjahu in einem Interview erklärte, Israel bereite sich auf einen Krieg vor. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Ölpreise fielen von 78 auf 73 US-Dollar, versuchen aber wieder anzusteigen und aus einer potenziellen aufsteigenden Dreiecksformation auszubrechen. Der Markt muss vor dem Wochenende, an dem „viel passieren könnte”, vorsichtig bleiben. Unterdessen sind die Weizenpreise um fast 3 % gestiegen und haben sich von ihrem Vier-Wochen-Tief erholt. Es scheint, dass die Märkte hinsichtlich der Stabilität der Ölversorgung ruhig bleiben könnten, sofern das iranische Militär keine entschiedene und eskalierende Reaktion vorbereitet. Die OPEC erklärte heute, dass der Ölmarkt stabil bleibt – insbesondere wenn Israel davon absieht, iranische Ölinfrastrukturen anzugreifen. Gold profitierte von den erhöhten geopolitischen Spannungen und stieg über 3.400 USD pro Unze. Gleichzeitig fiel Platin um über 5 %, und die Stimmung am breiteren Metallmarkt bleibt schwach. Die Stimmung am Kryptowährungsmarkt spiegelt die Risikoaversion wider. Bitcoin stieg von rund 103.000 USD auf etwa 105.000 USD, aber sowohl bei BTC als auch bei kleineren Altcoins ist eine verstärkte Verkaufstätigkeit zu beobachten. Donald Trump erklärte, dass der Angriff Israels auf den Iran Teheran dazu bewegen könnte, ein Atomabkommen mit den USA zu unterzeichnen, und fügte hinzu, dass er nach den Angriffen „nicht sicher ist, ob das iranische Atomprogramm zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch fortgesetzt werden kann”. Der US-Präsident könnte möglicherweise am Sonntag mit der iranischen Führung sprechen. Die europäischen Indizes schlossen überwiegend niedriger. Der deutsche DAX fiel um mehr als 1 %, während der britische FTSE 0,4 % verlor. Die deutsche HICP-Inflation stieg im Jahresvergleich um 2,1 % und lag damit im Rahmen der Schätzungen und leicht unter den zuvor gemeldeten 2,2 %. Die monatliche Inflationsrate lag bei 0,2 % gegenüber dem Vormonat und damit im Rahmen der Erwartungen, aber unter den zuvor gemeldeten 0,5 %. Die Daten der US-amerikanischen University of Michigan (UoM) lagen deutlich über den Prognosen. Die Verbraucherstimmung verbessert sich, während die Inflationserwartungen in der vorläufigen Juni-Lesung gesunken sind. UoM-Verbrauchervertrauensindex für Juni: 60,5 (erwartet: 53,6; zuvor: 52,2) Inflationserwartungen für 1 Jahr: 5,1 % (erwartet: 6,4 %; zuvor: 6,6 %) 5-Jahres-Inflationserwartungen: 4,1 % (erwartet: 4,1 %; zuvor: 4,2 %) Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

