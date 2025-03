Die US-Indizes erleben nach einer Reihe von Rückgängen ihre erste größere Erholung. Angeführt wird die Erholung vom Nasdaq , der um +2,3 % zulegte, gefolgt vom Russell 2000 (+2,05 %), S&P 500 (+1,66 %) und Dow Jones Industrial Average (+1,5 %). Der VIX -Volatilitätsindex setzt seinen Rückgang nach dem jüngsten Kontraktwechsel fort.

Aktien im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz treiben die Rallye an, wobei Palantir , AppLovin und Halbleiteraktien starke Gewinne verzeichnen. Nvidia führt die Magnificent Seven (Mag7) mit einem Anstieg von 4 % an und steigt damit über 120 US-Dollar pro Aktie.

Die Marktstimmung in den USA verbesserte sich, nachdem der Mehrheitsführer im Senat seine frühere Erklärung über die Blockierung des Bundesausgaben-Gesetzentwurfs zurückgezogen hatte, wodurch das Risiko einer Schließung der Regierung verringert wurde.

Der US-UoM-Bericht fiel deutlich schlechter aus als erwartet und zeigte einen Anstieg der Inflationserwartungen (sowohl kurz- als auch langfristig), während die Erwartungen der US-Verbraucher stark auf 54,2 gegenüber 63 erwarteten und 64 zuvor fielen. University Michigan Sentiment Prelim: 57,9 (Prognose 63, zuvor 64,7) Zustand der University of Michigan: 63,5 (Prognose: 64,4, zuvor: 65,7 Erwartungen der University of Michigan: 54,2 (Prognose: 63, zuvor: 64,0) Inflation der University of Michigan über 5 Jahre: 3,9 % (Prognose: 3,4 %, zuvor: 3,5 %) University Michigan 1-Jahres-Inflation Vorläufig: 4,9 % (Prognose 4,3 %, Vorher 4,3 %)

Die europäischen Indizes schlossen höher, angeführt vom deutschen DAX (+1,86 %), der von einer Einigung zwischen der Koalition von Merz und den Grünen über die Finanzierung der Staatsausgaben beflügelt wurde. Weitere wichtige Indizes folgten: CAC40 (Frankreich) +1,13 %, FTSE 100 (Vereinigtes Königreich) +1,05 %, FTSE MIB (Italien) +1,73 %, IBEX 35 (Spanien) +1,43 % und SMI (Schweiz) +0,63 %

Die CDU/CSU-SPD-Grüne Koalition kündigte eine Vereinbarung zur Lockerung der deutschen Fiskalpolitik an und ebnete damit den Weg für einen 500-Milliarden-Euro-Fonds. Die Grünen erklärten sich bereit, den Gesetzentwurf nicht zu blockieren, sofern er Mittel für Infrastruktur, Verteidigung und Energiewende vorsieht.

Der US-Dollar (USDIDX) verliert 0,08 % gegenüber einem Korb wichtiger Währungen und schließt die Woche im Minus. Zu den stärksten Performern gegenüber dem Dollar gehören AUD/USD (+0,65 %), NZD/USD (+0,88 %) und USD/CAD (-0,5 %) – der kanadische Dollar macht fast alle Verluste von gestern wieder wett.

Unterdessen schwächt sich der japanische Yen ab ( USD/JPY +0,5 %), da die Märkte davon ausgehen, dass die Bank of Japan ihre derzeitigen Zinssätze beibehalten wird. Der Euro baut seine Gewinne (+0,22 %) gegenüber dem Dollar aus, trotz der Androhung von Zöllen und Donald Trumps erneuter Kritik an der Europäischen Union.

Wladimir Putin äußerte sich vorsichtig optimistisch über die laufenden Friedensgespräche mit Donald Trump und erklärte gleichzeitig, dass er mit einer Kapitulation der ukrainischen Streitkräfte in Kursk rechne. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte die Notwendigkeit einer stärkeren Luftverteidigung als Teil eines jeden Friedensabkommens.

JP Morgan senkte seine Prognose für das US-BIP-Wachstum im Jahr 2025 von zuvor 1,9 % auf 1,6 %. Trotz der Herabstufung steigen die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen; die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen steigen um 3 Basispunkte; die Renditen 2-jähriger Staatsanleihen steigen um 6 Basispunkte und liegen damit über 4 %

Öl bleibt unverändert, während Erdgas -Futures um +2 % steigen. Kakao (-4 %), Kaffee (-3 %) und Mais (-1,7 %) führen die Verluste bei Agrarrohstoffen an.

Die ICE-Kakaovorräte in den Lagerhäusern der US-Häfen haben ein fast 4-Monats-Hoch erreicht. Die Internationale Kakaoorganisation (ICCO) hat ihren prognostizierten Marktüberschuss erhöht und das erste globale Überangebot seit vier Jahren vorhergesagt, wobei die Kakaoproduktion trotz unsicherer Ernteerträge in der Elfenbeinküste voraussichtlich um einen Rekordwert von 8 % im Jahresvergleich steigen wird.

Gold gibt leicht nach, nachdem es die 3.000-Dollar-Marke überschritten hat. Bitcoin springt um +4 % auf 84.500 US-Dollar. Der Trump-Token steigt um +12 %, während Chainlink und Solana fast 10 % zulegen.

Aktien von Quantencomputern steigen trotz Leerverkäufer-Angriff. Trotz einer Ankündigung einer Short-Position von Kerrisdale Capital, die sich gegen das Quantencomputerunternehmen IONQ richtete, erholte sich die Aktie heute um +14 %. In ähnlicher Weise stieg Rigetti Computing um +18 %, was die anhaltende Aufwärtsdynamik in diesem Sektor widerspiegelt.

