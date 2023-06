Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages

Tops & Flops and den Börsen

Aktien, Indizes & Rohstoffe des Tages

Heute erfuhren die Anleger eine Menge über die wichtigsten Daten aus der US-Wirtschaft.

Insgesamt fielen die Daten gemischt aus, mit leichten Verlangsamungen in einigen Sektoren/Regionen und deutlich besseren Daten in anderen.

Die US Arbeitsmarktdaten fielen schlechter aus als erwartet: Die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung lag in der vergangenen Woche bei 262.000 gegenüber den vorhergesagten 250.000 und 262.000.

Die regionalen Indikatoren waren gemischt, wobei der NY Empire State mit 6,6 gegenüber den erwarteten -15,1 und -31,8 lag. Die PhillyFED-Umfrage lag mit -13,7 nahe an den Erwartungen der Analysten, die zuvor von -10,4 ausgegangen waren.

Die Daten zu den US Einzelhandelsumsätzen fielen besser aus als die Markterwartungen: Die Umsätze stiegen im Monatsvergleich um 0,3% gegenüber den erwarteten -0,1% und +0,4% zuvor.

Die Industrieproduktion sank im Mai um -0,2 % im Vergleich zu einem Anstieg von +0,5 % im Vormonat.

Die Europäische Zentralbank hob die Zinssätze um 25 Basispunkte an und entsprach damit den Markterwartungen. Die Entscheidung der EZB wurde mit einem sehr breiten Konsens der EZB-Mitglieder getroffen. Während der Pressekonferenz betonte EZB-Präsidentin Lagarde, dass die EZB ihren Straffungszyklus nicht beendet hat und eine Anhebung im Juli sehr wahrscheinlich ist.

Das Forexpaar EURUSD gewinnt nach der EZB-Entscheidung an Schwung und schafft es, über die runde Marke von 1,0900 zu steigen.

Die europäischen Aktienindizes beendeten die Sitzung gemischt, wobei der DAX 0,13% verlor, während der CAC40 den Tag 0,5% niedriger schloss, während der Londoner FTSE100 im grünen Bereich schloss. Unser polnischer WIG20 überraschte uns ebenfalls positiv mit Gewinnen von knapp über 1%.

Der DAX / DE30 bleibt in der Nähe historischer Rekorde, der Index kämpfte heute erneut mit dem Widerstand bei 16.300 Punkten, dessen Überschreiten den Kurs auf neue Höchststände katapultieren kann.

Die US-Aktienindizes steigen weiter an, wobei der Dow Jones am Donnerstag am besten abschneidet und mehr als 1% zulegt.

Auch die Rohstoffe steigen heute an, was mit der Schwäche der US-Währung zusammenhängt. Beim Gold bildet sich auf dem Tagesintervall eine wachstumsfördernde Hammer-Kerzenformation.

Der Preis für ein Barrel WTI-Öl ist wieder über die 70 $-Marke gestiegen und nähert sich der 71 $-Marke, während Brent fast 76 $ kostet; beide Sorten haben heute mehr als 3 % zugelegt.

Der Kryptowährungsmarkt vertieft heute seine Rückgänge, Bitcoin verliert am wenigsten - 0,35%, gefolgt von ETH 0,56%. Altcoins verlieren wieder deutlich mehr - von ein paar bis sogar mehreren Prozent, MATIC notiert -8% niedriger.

Kryptowährungen teilen nicht den Optimismus, der auf dem Aktienmarkt zu beobachten ist. Bitcoin versucht, die wichtige Unterstützung in den Regionen um 25300 $ zu durchbrechen, die sich aus dem vorherigen Höchststand und der unteren Grenze der 1:1-Vereinbarung ergibt. Quelle: xStation5 von XTB

DEUTSCHE und US Aktien kommissionsfrei traden:

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.