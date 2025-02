Das war der Handelstag, 21.02.25: Makroökonomische Daten geben Anlass zur Sorge um die konjunkturellen Aussichten 🔎📌

Die Wall Street schließt die Woche mit einer Korrektur nach einer negativen Überraschung bei den PMI-Daten. Der S&P 500 (-1,15 %), der Nasdaq (-1,65 %), der DJIA (-1,63 %) und der Russell 2000 (-2,22 %) gaben alle nach.

Die Geschäftstätigkeit in den USA wäre beinahe geschrumpft. Der zusammengesetzte Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel im Februar unerwartet auf 50,4 (Prognose: 53,2; zuvor: 52,7), was hauptsächlich auf die Unsicherheit hinsichtlich der Änderungen bei den Ausgaben der Bundesregierung und die wirtschaftlichen Auswirkungen der Zölle von Donald Trump zurückzuführen ist.

Auch die Verbraucherstimmung brach ein. Die Stimmungs- und Erwartungsindizes der University of Michigan fielen unerwartet (auf 64,7 bzw. 64), was auf die Besorgnis über den Inflationsdruck zurückzuführen ist.

Die Stimmung in Europa war heute gemischt. Der deutsche DAX und der britische FTSE 100 beendeten die Sitzung mit einem Minus (-0,12 % bzw. -0,04 %), während der französische CAC 40 (+0,39 %), der italienische FTSE MIB (+0,45 %) und der Schweizer SMI (+1,1 %) Zuwächse verzeichneten.

Die Einkaufsmanagerindizes der Eurozone fielen ebenfalls gemischt aus. Der zusammengesetzte Index konnte sein marginales Wachstum vom Vormonat (50,2) aufrechterhalten, aber der Kontrast zwischen dem schwachen Fertigungs- und dem Dienstleistungssektor, der den Index gestützt hat, lässt langsam nach.

Die Hauptprobleme in der Eurozone bleiben die schwache Nachfrage, die zu Stellenabbau führt.

Gold steigt um 0,05 % auf 2.940 $ pro Feinunze und erholt sich leicht. Der Anstieg des Goldpreises spiegelt die Besorgnis über die Auswirkungen der Politik von Donald Trump auf die US- und Weltwirtschaft wider.

Der US-Dollar und der japanische Yen sind heute die stärksten G10-Währungen. Der Dollar-Index ( USDIDX ) ist um 0,28 % gestiegen, EURUSD ist um 0,36 % gefallen und USDJPY wird um 0,25 % höher gehandelt.

Der Yen wird in erster Linie durch die Erwartungen hinsichtlich der japanischen Geldpolitik gestützt, nachdem die heutigen Inflationsdaten höher ausgefallen sind als erwartet.

WTI -Rohöl fällt um 2,80 % auf 70,50 $ pro Barrel. Der Rückgang ist auf die Besorgnis der Anleger über den Zustand der US-Wirtschaft nach schwächeren makroökonomischen Daten zurückzuführen. Trumps Politik beginnt sich in den führenden Wirtschaftsindikatoren, wie dem heutigen PMI und den Berichten der University of Michigan, bemerkbar zu machen.

Kryptowährungen machen frühere Gewinne zunichte. Der Rückgang ist auf die schwächere Stimmung an der Wall Street und den Diebstahl von fast 1,4 Milliarden US-Dollar in Ethereum aus der offiziellen Hot Wallet von ByBit zurückzuführen. Bitcoin fällt um 1,40 % auf 97.000 US-Dollar, Ethereum fällt um 2,00 % auf 2.685 US-Dollar und der gesamte Altcoin-Markt ist um 1,85 % auf eine Gesamtmarktkapitalisierung von 888 Milliarden US-Dollar gefallen. ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.