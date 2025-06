Das war der Handelstag, 26.06.2025:Wall Street optimistisch, US-Dollar-Abverkauf hält an

Die europäischen Indizes verzeichneten heute Gewinne, unterstützt durch den Optimismus an den US-Aktienmärkten. Der deutsche DAX schnitt mit einem Plus von über 0,6 % am besten ab. Der britische FTSE 100 legte um moderate 0,2 % zu, während der italienische IT40 und der Schweizer SMI in der Nähe der gestrigen Schlussstände blieben. Der breiter gefasste europäische Index schloss ebenfalls auf etwa dem Niveau des Vortages.

Die US-Indizes legen heute zu und nähern sich Rekordhöhen. Der S&P 500 steigt um 0,7 %, der Dow Jones gewinnt 0,8 %, der Nasdaq legt um fast 0,9 % zu und der Russell 2000 führt mit einem Plus von über 1 %.

Meta Platforms legt um mehr als 2 % zu, nachdem Berichte über eine mögliche Übernahme von PlayAI bekannt wurden, die dem Unternehmen helfen könnte, seine Position im Wettlauf um die Entwicklung künstlicher Intelligenz zu stärken.

Das endgültige BIP-Wachstum der USA für das erste Quartal lag bei -0,5 % und verfehlte damit die Prognose von -0,2 % und fiel gegenüber dem vorherigen Wert von 2,4 % zurück.

Die schwache Zahl war hauptsächlich auf einen Anstieg der Importe zurückzuführen, der durch Befürchtungen vor stark steigenden Zöllen in den USA ausgelöst wurde und die Dynamik des BIP belastete. Andere Komponenten – Konsum, Investitionen und Bundesausgaben – verzeichneten ein Wachstum.

Die US-Handelsbilanz für Mai lag bei -96,59 Mrd. USD, über der Prognose von -86,30 Mrd. USD und über dem Wert von -86,97 Mrd. USD im April.

Die Arbeitslosenanträge lagen leicht unter den Erwartungen, obwohl die Gesamtzahl weiterhin hoch ist. Die Erstanträge beliefen sich in dieser Woche auf insgesamt 236.000, gegenüber den erwarteten 244.000.

Die Aufträge für langlebige Güter stiegen im Mai stark an, was vor allem auf Flugzeugbestellungen zurückzuführen ist. Der Monatswert lag mit 16,4 % deutlich über den Prognosen von 8,6 % und erholte sich damit von einem Rückgang von 6,6 % im April. Die Kernaufträge für langlebige Güter (ohne Transport) stiegen um 0,5 % gegenüber den erwarteten 0,1 %.

Donald Trump deutete an, dass die Bekanntgabe eines neuen Fed-Vorsitzenden möglicherweise vorgezogen werden könnte. Dies würde zwar die derzeitige Amtszeit von Powell nicht verkürzen, könnte jedoch die Markterwartungen hinsichtlich der künftigen Zinsentwicklung beeinflussen. Dies trug zu einem Rückgang des Dollars bei und belastete die Renditen von US-Staatsanleihen weiter.

Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen fielen heute auf rund 4,25 % und damit auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai. Infolgedessen stieg der EUR/USD auf ein Niveau, das seit September 2021 nicht mehr erreicht worden war.

Erdgas -Futures fielen stark, nachdem Daten zeigten, dass die US-Gasvorräte die Prognosen übertrafen. Seit Anfang Mai liegen die Vorräte über dem Fünfjahresdurchschnitt, und die Differenz nimmt weiter zu. Die Vorräte stiegen um 96 Milliarden Kubikfuß, gegenüber den erwarteten 88 Milliarden und 95 Milliarden in der Vorwoche. Die Gaspreise sind heute um fast 2 % gefallen, nachdem sie im Tagesverlauf um bis zu 4,5 % gefallen waren.

Die Rohölpreise stiegen leicht um 0,7 % auf rund 67 USD pro Barrel. Während die Unsicherheit um das iranische Atomprogramm anhält, ist die geopolitische Risikoprämie für Öl kurzfristig deutlich zurückgegangen.

Zucker-Futures fielen auf ein Vierjahrestief, bedrückt durch Prognosen für starke Monsunregenfälle in wichtigen Produktions- und Exportländern, namentlich Indien und Thailand.

Auf dem Edelmetallmarkt bleibt Gold stabil, Silber legt leicht zu und steigt über 36,60 USD/Unze, während Platin -Futures (+5 %) und Palladium (+7 %) deutlichere Zuwächse verzeichnen.

Die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Immobilienverkäufe in den USA stieg um 1,8 % gegenüber dem Vormonat und übertraf damit die Erwartungen von 0,13 % und erholte sich deutlich von zuvor -6,3 %.Der Immobilienindex stieg von 71,3 im Vormonat auf 72,6.

Die Stimmung am Kryptowährungsmarkt bleibt gedämpft. Bitcoin wird jedoch weiterhin um die Marke von 107.000 USD gehandelt. Der heutige schwächere Dollar hat sich nicht in Gewinnen für die führende Kryptowährung niedergeschlagen.

