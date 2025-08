Das war der Handelstag: Apple treibt breiten Aktienmarkt; Zölle wieder im Fokus (06.08.2025) 🔎

Einleitung Die Börse aktuell zeigt sich freundlich: UnterstĂŒtzt durch die starke Performance von Apple und anderen Tech-Giganten verzeichnen die US-MĂ€rkte deutliche Zugewinne. Doch gleichzeitig belasten geopolitische Spannungen, neue Zölle und enttĂ€uschende Quartalszahlen einzelner Unternehmen die Marktbreite. Was bedeutet das fĂŒr Anleger an der Börse heute? ✠Drei Key Takeaways 🍏 Apple treibt die Rallye – Nasdaq 100 im Plus:

Die Apple-Aktie stieg nach der AnkĂŒndigung von 100 Mrd. USD US-Investitionen um 5,9 % auf 215 USD. Das verhalf dem Nasdaq 100 (US100) zu einem Tagesplus von +1,30 %, der S&P 500 (US500) legte um +0,70 % zu. 🌐 Handelskonflikte und Zölle belasten die MĂ€rkte:

Neue US-Zölle auf indische Importe (+25 %) und die Beibehaltung hoher Zölle auf Schweizer Waren (39 %) drĂŒcken auf die Stimmung im globalen Handel. Der US-Dollar schwĂ€cht sich ab, der USD-Index fĂ€llt um 0,5 %. 📉 SNAP stĂŒrzt ab, McDonald’s ĂŒberrascht positiv:

Snap Inc. verliert nach schwachen WerbeumsĂ€tzen und technischen Problemen ĂŒber 21 %. Im Gegensatz dazu ĂŒberraschte McDonald’s mit starken Q2-Zahlen – gestĂŒtzt durch neue Partnerschaften wie mit dem Minecraft-Film. 🌍 MarktĂŒberblick: Börse aktuell im Detail Index / Asset VerĂ€nderung Nasdaq 100 (US100) +1,30 % S&P 500 (US500) +0,70 % Russell 2000 (US2000) –0,30 % USD-Index (USDIDX) –0,50 % Apple Aktie +5,90 % SNAP Aktie –21 % McDonald’s Aktie leicht im Plus Eurozone Einzelhandel +0,3 % MoM 🧠Fazit: Börse heute mit RĂŒckenwind – aber nicht ohne Risiken Die Börse aktuell profitiert von starken US-Tech-Werten, angefĂŒhrt von Apple. Doch die gleichzeitigen Risiken – Zölle, WĂ€hrungsbewegungen und geopolitische Unsicherheiten – mahnen zur Vorsicht. Anleger sollten heute selektiv vorgehen und QualitĂ€tstitel bevorzugen. Die Stimmung bleibt positiv – aber fragil. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen  SO SEHEN SIEGER AUS!  AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

