Einleitung Die Börse aktuell zeigt sich nervös: Schwache Wirtschaftsdaten aus den USA, geopolitische Spannungen und neue Zollankündigungen von Donald Trump haben am heutigen Handelstag für Kursverluste gesorgt. Vor allem der enttäuschende ISM-Dienstleistungsbericht signalisiert anhaltenden Preisdruck und eine abkühlende Konjunktur. Anleger reagieren mit Gewinnmitnahmen – sowohl in den USA als auch in Europa. ✅ Drei Key Takeaways 📊 ISM-Daten enttäuschen – Preisdruck steigt:

Der ISM-Dienstleistungsindex fiel im Juli auf 50,1 Punkte , unter den erwarteten 51,5. Gleichzeitig stieg die Preiskomponente auf 69,9 Punkte – ein Wert, der zuletzt vor fast drei Jahren erreicht wurde. Auch Auftragseingänge und Beschäftigung gaben nach.

📉 Börse aktuell unter Druck – Nasdaq 100 verliert an Boden:

Der Nasdaq 100 fiel um knapp 0,6 % auf rund 23.200 Punkte. Die Korrektur erfasst auch kleinere US-Werte und Kryptowährungen. Trotz guter Tech-Quartalszahlen bleibt die Abwärtsdynamik bestehen – ein Warnsignal für die Börse heute .

🌍 Geopolitik und Handelspolitik als Belastungsfaktoren:

Donald Trump kündigte Zölle auf indische Exporte sowie auf pharmazeutische Produkte an, weitere Maßnahmen gegen Halbleiterimporte sollen folgen. Gleichzeitig sind die Handelsgespräche mit China in einer kritischen Phase. Am Devisenmarkt gab die indische Rupie deutlich nach, während Edelmetalle und Agrarrohstoffe zulegen konnten. 📌 Marktüberblick: Börse heute im Detail US-Handelsdefizit Juni : -60,2 Mrd. USD (besser als erwartet)

Palantir-Aktie : +7 % nach starken Quartalszahlen

Heico-Aktie : -6 % nach Rückzug vom Allzeithoch

Gold/Silber : +0,23 % / +1,23 %

Kaffee-Futures : +3 % wegen Zöllen auf Brasilien

Bitcoin/Ethereum: -1,5 % / -3 % 🧠 Fazit: Börse aktuell – Vorsicht ist das Gebot der Stunde Die Börse heute reagiert empfindlich auf eine Mischung aus schwachen Wirtschaftsdaten, neuen Handelskonflikten und Unsicherheit über die weitere geldpolitische Entwicklung. Obwohl einzelne Aktien wie Palantir positiv überraschen, dominieren Risikoaversion und Kapitalabfluss die Märkte. Anleger sollten in dieser Marktphase defensiv agieren, geopolitische Entwicklungen genau verfolgen und eine klare Risikostrategie verfolgen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.