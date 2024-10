DAX erholt sich von gestrigem Tiefstand. Infineon mit Durchbruch in der Halbleiterproduktion💡

Der deutsche DAX erholt sich nach der gestrigen Korrektur um 0,37%.

UniCredit erwirbt 9%-Anteil an der Commerzbank

Die emiratische ADNOC plant die Ăśbernahme von Covestro  Die gestrigen RĂĽckgänge an den globalen Märkten verlangsamen sich und ebnen den Weg fĂĽr eine optimistischere Sitzung am Mittwoch. Der deutsche DAX liegt trotz einer negativen Eröffnung derzeit mit einem Plus von 0,37% im positiven Bereich. Auch andere europäische Indizes erholen sich: Der französische CAC40 gewinnt fast 0,3 %, und der britische FTSE 100 legt 0,1 % zu. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die derzeit auf dem europäischen Markt zu beobachtende Volatilität. Quelle: xStation5 Der deutsche DAX (DE40) hat sich von seinem jĂĽngsten Tief erholt, nachdem er unter den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt gefallen war. Ein Durchbruch ĂĽber diesen gleitenden Durchschnitt ist entscheidend fĂĽr eine mögliche RĂĽckkehr zu den jĂĽngsten Höchstständen. Sollte der DAX jedoch nicht nach oben ausbrechen und stattdessen nach unten abprallen, könnte es zu weiteren RĂĽckgängen in Richtung 18000 kommen. Quelle: xStation5 von XTB Unternehmensnachrichten: UniCredit hat einen Anteil von 9 % an der Commerzbank (CBK.DE) erworben. Damit ist die italienische Bank der zweitgrößte Aktionär (nach Deutschland). Wie bereits angekĂĽndigt, plant die UniCredit eine weitere Aufstockung ihres Anteils, die von den „finanziellen Parametern“ des Unternehmens abhängen wird. Die Aktien der deutschen Bank steigen heute um 17,3%.Â

Die Abu Dhabi National Oil Company plant die Übernahme des deutschen Chemieriesen Covestro (1COV.DE) für 14,4 Milliarden Euro - die möglicherweise größte Übernahme in der Geschichte der chemischen Industrie. Die Summe folgt auf eine Reihe von Ablehnungen bescheidenerer Angebote, die in mehr als einjährigen Verhandlungen geprüft wurden. Die Aktien von Covestro eröffneten heute fast 1,5 % höher.

Infineon Technologies (IFX.DE) hat den ersten 300mm-Galliumnitrid-Wafer entwickelt, der die Effizienz der Halbleiterproduktion im Vergleich zum 200mm-Pendant mehr als verdoppelt. Die Aktien des Unternehmens, das eine führende Rolle in der GaN-Technologie anstrebt, steigen heute um 1,3%.

