DAX Gewinner Bayer Aktie: Tagesgewinner im Chartcheck & Prognose

Das Wichtigste in Kürze Tagesgewinner im DAX: Die Bayer-Aktie

Die Bayer-Aktie Entscheidungszone an Durchschnittslinien

Chart-Einschätzung & Risiko

Per Xetra-Schlussnotierung am Dienstag (18.08.2026) verzeichneten 22 Werte Kursgewinne, während 18 Aktien mit Abschlägen gehandelt wurden. Die Spitzenposition unter den DAX Gewinnern sicherte sich die Bayer Aktie, die sich um 2,09 Prozent verteuerte. Dahinter folgten SAP mit 1,61 Prozent sowie die Münchener Rück mit ebenfalls 1,61 Prozent Kursplus. Die Bayer Aktie (BAYN) avancierte mit dem Plus von 2,09 Prozent zum Tagessieger im deutschen Leitindex. ► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN 🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways Tagesgewinner im DAX: Die Bayer-Aktie setzte sich am 18.08.2026 mit einem Plus von 2,09 % an die Spitze der DAX-Gewinnerliste (vor SAP und Münchener Rück).

Entscheidungszone an Durchschnittslinien: Der Kurs kämpft im Daily- und 4h-Chart aktuell um die SMA20 und SMA50 (ca. 48,05–48,40 EUR) – ein Ausbruch nach oben öffnet den Weg Richtung Jahreshoch (53,84 EUR).

Chart-Einschätzung & Risiko: Die übergeordnete Trendeinschätzung bleibt neutral bis bullisch; rutscht die Aktie jedoch unter 46,10 EUR, droht das Schließen des offenen Gaps bei 46,09 EUR oder ein Rückfall zur SMA200. Chartcheck: Betrachtung im Tageschart (Daily) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart lässt sich erkennen, dass die Aktie ab Mitte November eine Erholung startete. Im weiteren Handelsverlauf schob sich der Kurs mit mehreren Gap-Ups dynamisch nach oben. Das Hoch aus Mitte Februar bei 49,75 EUR wurde in der Folge jedoch abverkauft, woraufhin der Wert kontinuierlich zurückfiel. Im März gelang zwar eine Stabilisierung, jedoch keine nennenswerte Erholung. Nach einer längeren Konsolidierung bröckelten die Notierungen weiter ab. Anfang Juni vollzog das Wertpapier schließlich eine Kehrtwende. Die anfänglich moderaten Erholungsversuche wandelten sich in steigendes Kaufinteresse. Im Rahmen einer dynamischen Aufwärtsbewegung bestätigte der Kurs das Februar-Hoch und markierte bei 53,84 EUR ein neues Jahreshoch. Auf diesem Kursniveau nutzten Anleger die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen, weshalb die Notierungen sukzessive nachgaben. Im Zuge dessen setzte der Kurs an bzw. unter die SMA20 (aktuell bei 48,05 EUR) zurück. Zwar lief der Wert diese Linie wieder an, entwickelte jedoch bisher nicht ausreichend Dynamik für einen nachhaltigen Ausbruch nach oben. Dennoch zeigte die SMA20 bislang eine hohe Anziehungskraft. Bullisches Szenario: Wird der gestrige Tagesschluss im heutigen Handel bestätigt, setzt sich die Erholung mit einer weiteren grünen Tageskerze fort. Dafür muss sich das Wertpapier zügig und verbindlich über die Durchschnittslinie schieben. Gelingt dieser Schritt, steigt die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Anlauf in Richtung des Jahreshochs.

Bärisches Szenario: Folgt heute eine rote Tageskerze, dürfte sich die übergeordnete Seitwärtsbewegung weiter fortsetzen. Kritisch wird das Chartbild, wenn die Aktie per bestätigtendem Tagesschluss unter die SMA50 (aktuell bei 46,10 EUR) abfällt. Übergeordnete Einschätzung Daily: neutral / bullisch YouTube Trading Videos Chartcheck: Betrachtung im 4-Stunden-Chart (4h) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Vom Jahrestief Anfang Juni aus schob sich die Bayer Aktie wieder über die SMA20 (aktuell bei 48,37 EUR) sowie nach einigen Anläufen über die SMA50 (aktuell bei 48,40 EUR). Die anschließende Aufwärtsbewegung überwand nach einem kleineren Rücksetzer auch die SMA200 (aktuell bei 43,67 EUR) und führte den Kurs auf das neue Jahreshoch. Einsetzende Gewinnmitnahmen drückten das Papier zuletzt wieder unter die SMA20. In den vergangenen Handelswochen konsolidierte der Wert im Dunstkreis der SMA20/SMA50 seitwärts, bevor gestern der Sprung zurück über diese beiden Linien gelang. Steigende Kurse: Setzt sich die Aktie von diesen Indikatoren nach oben ab, hellt sich das Chartbild weiter auf – insbesondere, wenn die Hürde bei 51,00 EUR nachhaltig überwunden wird.

Fallende Kurse: Gelingt dies nicht, droht ein erneuter Rückfall in den Bereich von SMA20 und SMA50. Verfestigt sich der Kurs unterhalb dieser Marken, könnte das offene Gap bei 46,09 EUR geschlossen werden. Bleibt eine Reaktion dort aus, drohen weitere Verluste bis zur SMA200. Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: neutral / bullisch Tagesprognose: abwärts Wichtige Pivot-Punkte der Bayer Aktie Widerstände (nach oben) Unterstützungen (nach unten) 53,74 EUR (Jahreshoch-Bereich) 48,40 EUR (SMA50 / 4h) 52,04 EUR 48,37 EUR (SMA20 / 4h) 50,42 EUR 48,20 EUR 48,06 EUR 48,05 EUR (SMA20 / Daily) 48,03 EUR 46,10 EUR (SMA50 / Daily) 46,09 EUR (Open GAP) 43,67 EUR (SMA200) 39,95 EUR DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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