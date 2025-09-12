KEY TAKEAWAYS Das Tageschart ist bullisch zu interpretieren. Solange die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 183,47 EUR) notiert, solange könnte es an immer neue Hochs gehen. Denkbare übergeordnete Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 220/225 EUR bzw. die 248/252 EUR sein. ► Airbus WKN: 938914 | ISIN: NL000235190 | Ticker: AIR DAX Gewinner am 11.09.2025 – Airbus Aktie an der Spitze Per Xetra-Schluss am 11.09.2025 notierten 33 DAX-Aktien im Plus, während 7 Titel Verluste verzeichneten. Klarer Spitzenreiter der DAX Gewinner war die Airbus Aktie (AIR), die sich um +3,10 % verteuerte. Ebenfalls stark zeigten sich Bayer mit +3,06 % und Heidelberg Materials mit +2,69 %. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Airbus Aktie war damit die Aktie mit dem größten Tagesgewinn im DAX. Anleger und Analysten sehen die Aktie weiterhin in einem bullischen Trend. Chartanalyse Airbus Aktie – Tageschart (Daily) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Airbus Aktie konnte sich seit Oktober 2024 kontinuierlich erholen. Nach einem Tief folgte eine sukzessive Aufwärtsbewegung, die im Dezember die Marke von 150 EUR überwand. Bis März 2025 stieg der Kurs weiter, ehe nach einem Hoch bei 177,28 EUR ein Rücksetzer folgte. Im April fiel die Aktie dynamisch bis in den Bereich von 130 EUR, wo sie eine stabile Basis fand. Anschließend erholte sich der Kurs wieder deutlich und überschritt im Juni die 160 EUR-Marke. Nach Gewinnmitnahmen lief die Aktie im September auf ein neues Hoch bei 195,18 EUR. Technisches Bild (Daily): Solange die Aktie oberhalb der SMA20 (183,47 EUR) notiert, bleibt der bullische Trend intakt.

Nächste mögliche Kursziele: 220/225 EUR und 248/252 EUR .

Unterstützungen: SMA20 bei 183,47 EUR und SMA50 bei 181,18 EUR. Chartanalyse Airbus Aktie – 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im 4h-Chart zeigt sich die Airbus Aktie bullisch. Die SMA20 (187,63 EUR) und SMA50 (183,20 EUR) erwiesen sich zuletzt mehrfach als belastbare Unterstützungen. Von hier aus konnte die Aktie wieder dynamisch in Richtung Jahreshoch ziehen. Kurzfristige Einschätzung (4h-Chart): Solange die Aktie über der SMA20 notiert, sind weitere Anstiege in Richtung 220–225 EUR wahrscheinlich.

Rücksetzer bis SMA20 oder SMA50 sind derzeit unkritisch, solange sie von Käufern aufgefangen werden. Fazit: Airbus Aktie bleibt DAX Gewinner mit Potenzial Die Airbus Aktie ist aktuell der klare DAX Gewinner und zeigt sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart ein bullisches Bild. Mit dem Bruch wichtiger Widerstände eröffnen sich Chancen auf neue Hochs bis 220–252 EUR. Anleger sollten Rücksetzer an die gleitenden Durchschnitte als potenzielle Einstiegsgelegenheiten beobachten. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.