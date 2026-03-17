DAX Verlierer: Beiersdorf Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze Top DAX Verlierer

Weitere schwache Werte

Markt insgesamt stabil

Der DAX heute zeigt ein gemischtes Bild: Während die Mehrheit der Aktien im Plus schließen konnte, geraten einzelne Werte deutlich unter Druck. Besonders im Fokus stehen dabei die DAX Verlierer, angeführt von der Beiersdorf Aktie. Für Anleger liefern diese Bewegungen wichtige Hinweise auf aktuelle Schwächephasen einzelner Branchen und mögliche Risiken im Markt. ► Beiersdorf ISIN: DE0005200000 | WKN: 520000 | Ticker: BEI.DE ⚡ Key Takeaways 📉 Top DAX Verlierer: Die Beiersdorf Aktie verliert rund 2,60 % .

🚗 Weitere schwache Werte: BMW (-1,97 %) und Volkswagen (-1,62 %) ebenfalls im Minus.

📊 Markt insgesamt stabil: Trotz Verlierern schließen 25 Aktien im Plus. 📊 DAX heute: Überblick über die Verlierer des Tages Der DAX heute zeigt trotz insgesamt positiver Tendenz auch klare Schwächen bei einzelnen Titeln. Zu den wichtigsten DAX Verlierern zählen: 🧴 Beiersdorf: -2,60 %

🚗 BMW: -1,97 %

🚙 Volkswagen VZ: -1,62 % Diese Werte bildeten das Schlusslicht im deutschen Leitindex und belasteten die Gesamtentwicklung einzelner Sektoren. 🧴 Top DAX Verlierer: Beiersdorf Aktie unter Druck Die Beiersdorf Aktie war der größte Verlierer im DAX heute und verlor rund 2,60 %. 📉 Technische Analyse Ein Blick auf den Chart zeigt eine klare Schwäche: 📉 Übergeordneter Trend: bärisch

❗ Aktie notiert unter der wichtigen SMA20

🔻 Erholungen werden aktuell direkt abverkauft Das Chartbild hat sich zuletzt deutlich eingetrübt. Solange die Aktie unter der SMA20 bleibt, ist eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung wahrscheinlich. 📊 Mögliche Kursziele Sollte die Schwäche anhalten, könnten folgende Unterstützungen relevant werden: 📍 75,11 EUR

📍 67,92 EUR Diese Marken gelten als mögliche Zielzonen im aktuellen Abwärtstrend. Beiersdorf Aktie Prognose im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📉 Weitere DAX Verlierer im Überblick Neben Beiersdorf standen auch andere Aktien im DAX heute unter Druck: 🚗 BMW Rückgang um 1,97 %

Schwäche im Automobilsektor sichtbar 🚙 Volkswagen VZ Verlust von 1,62 %

Ebenfalls Teil der schwachen Autoindustrie Diese Entwicklung zeigt, dass insbesondere zyklische Branchen aktuell anfällig für Rücksetzer sind. 🔎 DAX heute: Was Anleger beachten sollten Die Entwicklung der DAX Verlierer liefert wichtige Hinweise auf das aktuelle Marktumfeld: 👉 Erkenntnisse: Einzelne Branchen zeigen deutliche Schwäche

Technische Trends bleiben entscheidend

Erholungen werden teilweise schnell abverkauft Für Anleger kann es daher sinnvoll sein, besonders auf relative Schwäche im Markt zu achten. YouTube Trading Videos Beiersdorf Aktie Prognose im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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