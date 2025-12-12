DAX Gewinner am Donnerstag: Daimler Truck Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze DAX Gewinner heute: Daimler Truck mit kräftigem Kurssprung

4h-Chart bestätigt Aufwärtstendenz – Momentum nimmt zu

Chartcheck Daimler Truck: Tageschart hellt sich deutlich auf

DAX Gewinner am Donnerstag: Daimler Truck Aktie Der DAX heute zeigte sich zum Handelsschluss am 11.12.2025 in einer insgesamt freundlichen Verfassung. Von den 40 Indexmitgliedern konnten 23 Aktien zulegen, während 17 Werte im Minus schlossen. Besonders stark präsentierte sich die Daimler Truck Holding, die den Tag als klarer DAX Gewinner anführte. In diesem Überblick analysieren wir die Tagesgewinner im DAX und werfen einen genaueren Blick auf die charttechnische Lage des stärksten Titels. ► Daimler Truck: ISIN: DE000DTR0CK8 | WKN: DTR0CK | Ticker: DTG.DE 🚀 Key Takeaways 🥇 1. DAX Gewinner heute: Daimler Truck mit kräftigem Kurssprung An der Spitze der DAX Gewinner stand die Daimler Truck Holding: +4,69 % Tagesgewinn

Größter Gewinner im DAX am Handelstag

Klare Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt Weitere starke Gewinner im DAX heute: Brenntag: +4,36 %

Heidelberg Materials: +3,25 % Die breite Marktstruktur bestätigt den positiven Grundton im DAX. 📊 2. Chartcheck Daimler Truck: Tageschart hellt sich deutlich auf Im Tageschart zeigt sich bei Daimler Truck ein klarer Stimmungswechsel: Nach dem Jahreshoch bei 45,14 EUR folgte eine längere Korrektur

Die Aktie fiel unter SMA20, SMA50 und SMA200

In den letzten Handelswochen Stabilisierung und Erholungsbewegung Gestern gelang ein entscheidender Schritt: Dynamische grüne Tageskerze

Tagesschluss über der SMA200 (37,81 EUR)

Technische Struktur hat sich deutlich aufgehellt ➡️ Wird dieser Ausbruch heute bestätigt, eröffnen sich Chancen auf: 40,30 / 40,50 EUR

darüber hinaus GAP-Close bei 42,81 EUR Scheitert die Bestätigung, droht ein Rücksetzer Richtung SMA50. ⏱️ 3. 4h-Chart bestätigt Aufwärtstendenz – Momentum nimmt zu Auch im 4-Stunden-Chart unterstreicht das Bild die aktuelle Stärke: Stabilisierung oberhalb von SMA20 und SMA50

Erfolgreicher Lauf über die SMA200 (35,82 EUR)

Deutliches Lösen von der SMA20 im gestrigen Handel Solange sich das Papier oberhalb der kurzfristigen Durchschnitte hält, bleibt das Setup bullisch.

Rücksetzer könnten zunächst bis an: SMA20 (~37,14 EUR)

oder an das GAP bei 36,84 EUR führen Die Tagesprognose bleibt aus technischer Sicht aufwärtsgerichtet. 📌 Fazit: DAX heute freundlich – Daimler Truck als klarer DAX Gewinner Der DAX heute zeigt eine solide Marktbreite mit mehr Gewinnern als Verlierern. Besonders die Daimler Truck Holding sticht als klarer DAX Gewinner hervor und sendet mit dem Ausbruch über die SMA200 ein wichtiges technisches Signal. 🟢 Chancen Positive Marktbreite im DAX

Technischer Ausbruch bei Daimler Truck

Bestätigung im 4h-Chart

Potenzial bis in den Bereich 40–43 EUR 🔴 Risiken Fehlender Bestätigungstag im Tageschart

Rückfall unter die SMA200

Erhöhte Volatilität bei schwachem Gesamtmarkt Fazit:

