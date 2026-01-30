DAX Gewinner am Donnerstag: Henkel Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Die Henkel Aktie zählt zu den defensiven Qualitätswerten im DAX und steht aktuell wieder stärker im Fokus vieler Anleger. Nach einem positiven Handelstag konnte sich Henkel als DAX-Tagesgewinner behaupten und zeigte dabei relative Stärke im Vergleich zum Gesamtmarkt. Doch für Investoren stellt sich wie immer die entscheidende Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Henkel Aktien zu kaufen – oder sollte man auf ein klares charttechnisches Signal warten?

► Henkel Vz WKN: 604843 | ISIN: DE0006048432 | Ticker: HEN3.DE

🔑 Drei Key Takeaways zur Henkel Aktie

DAX-Tagesgewinner: Henkel war zuletzt die stärkste Aktie im DAX mit +1,93 % per Xetra-Schluss.

Chartbild stabilisiert sich: Die Aktie hat sich oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte etabliert.

Aufwärtspotenzial möglich: Bei anhaltender Stärke rücken Kursziele im Bereich 76,24 EUR und darüber in den Fokus.

📈 DAX Gewinner: Henkel Aktie zeigt relative Stärke

Die Henkel Aktie (HEN3) konnte am 29.01.2026 per Xetra-Schluss um 1,93 % zulegen und war damit der Tagesgewinner im DAX. Damit ließ Henkel Werte wie Siemens und Vonovia hinter sich.

Gerade in schwächeren Marktphasen ist eine solche relative Stärke für viele Anleger ein positives Signal – vor allem für Investoren, die gezielt Aktien kaufen und nach stabilen Chancen im DAX suchen.

🧭 Charttechnik (Daily): Henkel stabil über wichtigen Durchschnittslinien

Im Tageschart zeigt sich, dass Henkel nach einer längeren Seitwärtsphase wieder Stabilität aufbauen konnte. Besonders relevant:

die Aktie konnte sich über die SMA200 und die SMA50 schieben

anschließend setzte sich die Bewegung weiter Richtung SMA20 fort

Damit wirkt das Chartbild deutlich entspannter als in den Monaten zuvor.

📌 Wichtige Marke:

Sollte Henkel es schaffen, sich nachhaltig Richtung Septemberhoch bei 76,24 EUR zu bewegen, könnte das die nächste Aufwärtswelle auslösen.

Chartcheck Henkel Aktie – Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

🚀 Potenzial & Kursziele: Diese Marken sind jetzt entscheidend

Wenn die aktuelle Aufwärtsbewegung intakt bleibt, sind laut Chartbild weitere Ziele denkbar:

76,24 EUR (Septemberhoch / Widerstand)

anschließend 82,52 EUR als mögliches nächstes Ziel

Kurzfristige Widerstände liegen außerdem bei 74,51 EUR und im Bereich eines möglichen Gaps bei 75,16 EUR.

🛡️ Unterstützungen: Wo die Henkel Aktie Halt finden könnte

Sollten Gewinnmitnahmen einsetzen, könnte die Aktie zunächst zurück an die SMA20 laufen. Hält dieser Bereich nicht, bieten sich weitere Unterstützungen an:

SMA50 / SMA200 (eng beieinander, dadurch starke Supportzone)

Wichtige Unterstützungen laut Analyse liegen zudem bei: 72,98 EUR und 71,93 EUR.

🧠 Fazit: Henkel Aktie – solide Chance für langfristige Anleger?

Die Henkel Aktie zeigt sich aktuell technisch stabil und konnte als DAX-Tagesgewinner ein positives Signal setzen. Solange die Aktie oberhalb der wichtigen gleitenden Durchschnitte bleibt, ist weiteres Aufwärtspotenzial möglich.

👉 Für Anleger, die defensiv investieren und gezielt Aktien kaufen möchten, kann Henkel ein interessanter Kandidat sein – vor allem, wenn sich der Ausbruch über zentrale Widerstände bestätigt.

Chartcheck Henkel Aktie – 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

