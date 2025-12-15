DAX Gewinner am Freitag: Adidas Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze DAX Gewinner: Adidas Aktie mit größtem Tagesplus

Die Adidas Aktie rückte am Freitag klar in den Fokus der Anleger. Während sich der deutsche Leitindex insgesamt ausgeglichen zeigte, setzte sich adidas mit deutlichen Kursgewinnen an die Spitze der Gewinnerliste. Damit war der Sportartikelhersteller der klare DAX Gewinner des Tages.

In dieser Analyse werfen wir einen Blick auf die Gründe für die Kursstärke, die aktuelle charttechnische Lage sowie die kurzfristige Perspektive der adidas Aktie. ► Adidas: ISIN: DE000A1EWWW0 | WKN: A1EWWW | Ticker: ADS.DE 🚀 Key Takeaways 🥇 1. DAX Gewinner: Adidas Aktie mit größtem Tagesplus Am Freitag (12.12.2025) konnte sich die Adidas Aktie (ADS) deutlich abheben: +2,13 % per Xetra-Schluss

Größter Tagesgewinn im DAX

Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt Während 20 DAX-Werte zulegen konnten und 20 im Minus schlossen, übernahm adidas klar die Führungsrolle unter den DAX Gewinnern. Weitere starke Titel waren Brenntag (+1,67 %) und E.ON (+1,42 %). 📊 2. Tageschart: Erholung läuft – SMA50 bleibt Schlüsselmarke Im Tageschart zeigt sich bei der Adidas Aktie eine beginnende Erholungsbewegung: Jahreshoch bei 263,60 EUR , anschließend deutliche Korrektur

Jahrestief bei 150,50 EUR

In den letzten Tagen zunehmendes Kaufinteresse Technisch positiv: Rücklauf über die SMA20 (158,89 EUR)

Aktuell oberhalb der 165-EUR-Marke Kritisch bleibt jedoch die SMA50 (170,15 EUR). In der Vergangenheit hatte die Aktie mehrfach Schwierigkeiten, diese Linie nachhaltig zu überwinden. Erst ein stabiler Tagesschluss darüber würde das Chartbild deutlich entspannen. ➡️ Unterstützungen:

165,00 EUR (GAP) → SMA20

➡️ Widerstände:

170,15 EUR (SMA50) → 173,00 EUR ⏱️ 3. 4h-Chart: Aufwärtstendenz bestätigt – Blick zur SMA200 Auch der 4-Stunden-Chart untermauert die positive Entwicklung: Aufwärtsbewegung entlang von SMA20 (162,97 EUR) und SMA50 (159,38 EUR)

Rücksetzer wurden zuletzt zuverlässig gekauft

Aktuell stabile Notierung über der SMA20 Als nächstes technisches Ziel rückt die SMA200 bei rund 173,00 EUR in den Fokus. Diese Zone besitzt hohe Relevanz und sollte bei einem Anlaufen genau beobachtet werden. ➡️ Rücksetzer könnten zunächst: zum GAP bei 165 EUR

oder an die SMA20 führen Solange diese Unterstützungen halten, bleibt die kurzfristige Struktur konstruktiv. Chartanalyse Daily – längerfristige Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📌 Fazit: Adidas Aktie bleibt DAX Gewinner mit Erholungspotenzial Die Adidas Aktie hat sich als klarer DAX Gewinner präsentiert und sendet erste positive technische Signale. Die laufende Erholungsbewegung ist intakt, auch wenn das übergeordnete Chartbild noch nicht vollständig gedreht hat. 🟢 Chancen Zunehmendes Kaufinteresse

Stabilisierung über der SMA20

Aufwärtspotenzial bis zur SMA200

Positive Tagesprognose 🔴 Risiken Scheitern an der SMA50

Rückfall unter die 165-EUR-Zone

Übergeordnet noch neutral bis leicht bärisches Chartbild Fazit:

Kurzfristig bleibt die Adidas Aktie interessant, insbesondere solange sich Rücksetzer oberhalb der SMA20 stabilisieren. Als DAX Gewinner bietet der Titel aktuell Erholungspotenzial – die nächste Richtungsentscheidung fällt an der SMA50. Adidas Chartanalyse 4h – mittlefristige Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

