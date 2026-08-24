BMW Aktie führt DAX Gewinner an: Chartanalyse & Ausblick

Das Wichtigste in Kürze Tagesgewinner im DAX: Die BMW Aktie

Die Bärischer Trend dominiert

Entscheidende Marken im Artikel

Zum Xetra-Schluss am Freitag (21.08.2026) überwogen die positiven Vorzeichen auf dem deutschen Aktienmarkt: 34 Werten standen im Plus, während nur 6 Aktien Verluste hinnehmen mussten. Die Spitzenposition in der Liste der DAX Gewinner sicherte sich die BMW Aktie, die sich um 2,04 Prozent verteuerte. Dahinter folgten Continental (+1,99 Prozent) und Siemens (+1,82 Prozent). ► BMW WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003 | Ticker: BMW 🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways Tagesgewinner im DAX: Die BMW Aktie war am Freitag mit einem Plus von 2,04 % der stärkste Wert im DAX 40 (Xetra-Schluss).

Die war am Freitag mit einem Plus von der stärkste Wert im DAX 40 (Xetra-Schluss). Bärischer Trend dominiert: Trotz des Tagesgewinns bleibt das übergeordnete Chartbild (Daily & 4h) negativ, da sich der Kurs weiterhin unter wichtigen Durchschnittslinien (SMA20 / SMA50) festläuft.

Trotz des Tagesgewinns bleibt das übergeordnete Chartbild (Daily & 4h) negativ, da sich der Kurs weiterhin unter wichtigen Durchschnittslinien (SMA20 / SMA50) festläuft. Entscheidende Marken: Für eine spürbare Erholung ist ein nachhaltiger Tagesschlusskurs über der SMA50 (59,49 EUR) nötig. Fällt die Aktie hingegen unter die SMA20 (59,22 EUR), droht ein erneuter Test des Mehrjahrestiefs bei 56,38 EUR. Mit einem Plus von 2,04 Prozent verzeichnete die BMW Aktie den größten Tagesgewinn im DAX 40. Trotz dieses positiven Impulses deutet die technische Chartanalyse weiterhin auf Vorsicht hin. Tageschart-Analyse (Daily): Bärisches Grundmuster bleibt bestehen Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Seit ihrem Hoch im Dezember orientiert sich die BMW Aktie kontinuierlich nach unten. Erholungsversuche nutzten Anleger vorrangig für Verkäufe. Auch nach dem Gap Down Mitte Juni verharrte der Kurs trotz einer Bodenbildung in einer engen Spanne. Zwar kletterte das Papier in den letzten Handelswochen über die SMA20 (aktuell bei 59,22 EUR), scheiterte jedoch wiederholt an der SMA50 (aktuell bei 59,49 EUR). Erst am Freitag reichte der Docht der Tageskerze kurzzeitig bis an die SMA50 heran. Prognose Daily: Bärisch

Bärisch Unterseite: Notiert der Kurs nachhaltig unter der SMA20, droht ein erneuter Test des Mehrjahrestiefs bei 56,38 EUR. Unter dieser Marke liegen weitere Kursziele bei 55,31 EUR und 50,06 EUR.

Notiert der Kurs nachhaltig unter der SMA20, droht ein erneuter Test des Mehrjahrestiefs bei 56,38 EUR. Unter dieser Marke liegen weitere Kursziele bei 55,31 EUR und 50,06 EUR. Oberseite: Für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung muss sich die BMW Aktie per Tagesschlusskurs dynamisch und mit Momentum über der SMA50 etablieren. YouTube Trading Videos 4-Stunden-Chart (4h): Seitwärtsbewegung dominiert Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4-Stunden-Chart bewegt sich die Aktie seit zwei Monaten seitwärts im Bereich der SMA20 (aktuell bei 58,70 EUR) und SMA50 (aktuell bei 59,22 EUR). Solange der Befreiungsschlag nach oben ausbleibt, setzt sich diese Konsolidierung fort. Ein Ausbruch über die SMA50 könnte den Weg in Richtung der SMA200 (aktuell bei 62,70 EUR) ebnen. Prognose 4h-Chart: Bärisch

Bärisch Tagesprognose: Abwärts Wichtige Unterstützung- und Widerstandsmarken Widerstände (EUR) Unterstützungen (EUR) 59,22 (SMA20 Daily / SMA50 4h) 59,01 59,49 (SMA50 Daily) 58,70 (SMA20 4h) 62,70 (SMA200 4h) 58,64 66,86 (GAP) 58,53 68,42 (GAP) 56,96 73,93 56,38 (Mehrjahrestief) DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse

CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten

Hier mehr erfahren

Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.