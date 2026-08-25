DAX Gewinner: Daimler Truck Holding Aktie setzt sich an die Spitze

Das Wichtigste in Kürze Daimler Truck als Tagesgewinner

Kurzfristige Aufhellung im Chart

Fokus auf GAP-Schluss und SMA20

Per Xetra-Schluss notierten am gestrigen Handelstag (24.08.2026) 30 DAX-Titel im Plus, während 10 Aktien mit Abschlägen gehandelt wurden. Die DAX Gewinnerliste führte die Daimler Truck Holding Aktie an, die sich um 2,58 Prozent verteuerte. Dahinter folgten Beiersdorf mit einem Plus von 2,36 Prozent und BASF mit 2,04 Prozent Kursgewinn. ► Daimler Truck Holding WKN: DTG0CK | ISIN: DE000DTG0CK8 | Ticker: DTG 🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways Daimler Truck als Tagesgewinner: Die Daimler Truck Holding Aktie war am 24.08.2026 mit einem Plus von 2,58 % der stärkste DAX Gewinner im Index.

Die war am 24.08.2026 mit einem Plus von 2,58 % der stärkste im Index. Kurzfristige Aufhellung im Chart: Im 4-Stunden-Chart hat sich das Bild durch das Überschreiten der SMA20 und SMA50 (bei 45,51 EUR) wieder deutlich bullisch aufgehellt.

Im 4-Stunden-Chart hat sich das Bild durch das Überschreiten der SMA20 und SMA50 (bei 45,51 EUR) wieder deutlich bullisch aufgehellt. Fokus auf GAP-Schluss und SMA20: Hält die Dynamik an und gelingt im Tageschart der Sprung über die SMA20 (46,77 EUR), rückt das Schließen des offenes GAPs bei 47,93 EUR als nächstes Ziel in den Fokus. DAX Gewinner am Montag: Daimler Truck Holding Aktie im Fokus Die Aktie der Daimler Truck Holding (DTG) sicherte sich gestern den größten Tagesgewinn im Index. Mit einem Plus von 2,58 Prozent zum Xetra-Schluss setzte das Papier ein deutliches Zeichen. Chartcheck – Tageschart (Daily) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 25.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart ist gut zu erkennen, dass die Daimler Truck Holding Aktie im November 2025 einen Boden ausgebildet hatte und von dort aus nach oben schob. Bis Anfang Februar stieg der Kurs an die 44,00-EUR-Marke, bevor das Papier in eine Seitwärtsrange überging. Diese wurde Mitte Juli nach oben aufgelöst. Im Zuge dieser Bewegung erreichte die Aktie bei 50,06 EUR ein neues Jahreshoch, das in den Folgetagen jedoch abverkauft wurde. Die anschließenden Gewinnmitnahmen drückten das Papier wieder unter die SMA20 (aktuell bei 46,77 EUR), was das Chartbild vorübergehend eingetrübt hat. Gestern ging es mit einer längeren grünen Tageskerze aufwärts – die SMA20 wurde dabei aber noch nicht wieder erreicht. Bullisches Szenario: Wird der gestrige Tagesschlusskurs heute bestätigt, bildet sich eine weitere grüne Tageskerze aus. Kommt es zu einem Schlusskurs über der SMA20, der morgen bestätigt wird, könnte das Papier zunächst das offene GAP bei 47,93 EUR schließen. Nachfolgend besteht erneut die Chance, in Richtung des Jahreshochs zu laufen.

Bärisches Szenario: Stellen sich heute erneute Gewinnmitnahmen ein, droht eine rote Tageskerze. Bei anhaltender Schwäche könnte das Papier bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 44,28 EUR) zurücksetzen. Übergeordnete Einschätzung Tageschart – Prognose: Neutral / Bullisch YouTube Trading Videos Chartcheck – 4-Stunden-Chart (4h) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 25.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart lief die Aktie bis Ende Juli im Bereich aller drei Durchschnittslinien seitwärts. Zunehmendes Kaufinteresse führte schließlich zu einem dynamischen Ausbruch nach oben. Nach dem Ausbilden des Jahreshochs wurden jedoch zunächst die SMA20 (aktuell bei 45,51 EUR) und dann die SMA50 aufgegeben. Im gestrigen Handel konnte sich die Daimler Truck Holding Aktie jedoch wieder über die SMA20 als auch über die SMA50 schieben und dort festsetzen. Damit hat sich das kurzfristige Chartbild deutlich aufgehellt. Ausblick: Solange die Aktie über der SMA50 notiert, könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter in Richtung des offenen GAPs (47,93 EUR) fortsetzen.

Absicherung: Rücksetzer haben gute Chancen, sich im Bereich der eng beieinander liegenden Linien SMA50/SMA20 (45,51 EUR) zu erholen. Sollte dieser Support nicht halten, bietet die SMA200 (aktuell bei 44,93 EUR) weitere Unterstützung. Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Prognose: Bullisch Tagesprognose: Aufwärts Wichtige Marken: Widerstände & Unterstützungen Widerstände Unterstützungen 46,77 EUR (SMA20 Daily) 45,98 EUR 47,09 EUR 45,78 EUR 47,93 EUR (GAP) 45,51 EUR (SMA20/SMA50 4h) 48,02 EUR 45,39 EUR 50,00 EUR 44,93 EUR (SMA200 4h) 55,00 EUR 44,28 EUR (SMA50 Daily) 41,43 EUR 40,61 EUR (GAP) 40,12 EUR 38,99 EUR DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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