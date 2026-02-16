Deutsche Börse Prognose: DAX Gewinner mit 4,80 % – Chartanalyse und Ausblick

Das Wichtigste in Kürze Deutsche Börse war klarer DAX Gewinner

Charttechnisch positive Verbesserung

Oberhalb von 215/214 EUR (SMA50/SMA200) bestehen Chancen auf 223–234 EUR

Per Xetra-Schluss am Freitag (13.02.2026) notierten 25 Aktien im Plus, 15 Werte wurden mit Abschlägen gehandelt. An der Spitze der DAX Gewinner stand die Deutsche Börse Aktie (DB1) mit einem Kursplus von 4,80 Prozent. Ebenfalls stark präsentierten sich MTU mit +4,34 Prozent sowie Infineon mit +2,19 Prozent. Damit war die Deutsche Börse klarer DAX Gewinner des Tages und lieferte ein technisches Signal, das für die kurzfristige Deutsche Börse Prognose relevant ist. ► Deutsche Börse WKN: 581005 | ISIN: DE0005810055 | Ticker: DB1 🔑 Drei Key Takeaways – DAX heute Deutsche Börse war klarer DAX Gewinner: Mit +4,80 % per Xetra-Schluss stärkster Tagesgewinn im DAX und deutliches Momentum-Signal.

Charttechnisch positive Verbesserung: Ausbruch über SMA50 und im 4h-Chart sogar über die SMA200 – kurzfristige Deutsche Börse Prognose bleibt damit aufwärtsgerichtet.

Entscheidende Marken für den Ausblick: Oberhalb von 215/214 EUR (SMA50/SMA200) bestehen Chancen auf 223–234 EUR, unterhalb droht ein Rücklauf Richtung 210 EUR und im Schwächefall erneuter Test der 200 EUR. Rückblick 2025 Die Aktie der Deutschen Börse konnte sich zu Jahresbeginn 2025 moderat, aber kontinuierlich erholen. Nach einem deutlichen Rücksetzer Anfang April wurde das Jahreshoch bei 294,00 EUR erreicht, anschließend jedoch wieder abverkauft. Im weiteren Jahresverlauf: Mehrere Erholungsbewegungen ohne nachhaltige Trendfortsetzung

Gewinnmitnahmen bis Mitte November dominant

Rücklauf bis an die 200 EUR-Marke

Zuletzt Stabilisierung und erneute Aufwärtsbewegung Ende des vergangenen Jahres setzte verstärktes Kaufinteresse ein, das die Aktie wieder über 230 EUR führte. Allerdings folgten erneut Gewinnmitnahmen, bevor der Wert bis 200 EUR zurücksetzte. Technische Situation (Daily) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Zuge der jüngsten Erholungsbewegung: Anstieg über die SMA20 (210,81 EUR)

GAP-up über die SMA50 (215,58 EUR)

Dynamischer Ausbruch über die SMA50 am Freitag Für die aktuelle Deutsche Börse Prognose ist entscheidend: Bestätigung des Freitagsschlusskurses → Fortsetzung der Aufwärtsbewegung möglich

Dynamische grüne Tageskerze → Signalstärke nimmt zu

Kursziele: 234/235 EUR

Perspektivisch Annäherung an die SMA200 Negatives Szenario Rückfall unter die SMA50

Tagesschluss unter dieser Linie → Fehlausbruch-Risiko

Bruch der SMA20 → erneuter Test der 200 EUR wahrscheinlich Übergeordnete Einschätzung Daily: bärisch bis neutral Deutsche Börse Prognose im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart zeigt sich eine deutliche Aufhellung des Chartbilds: November-Erholung bis an die SMA200 (214,96 EUR)

Mehrfach gescheiterte Ausbruchsversuche

Rückfall unter SMA20

Am Freitag dynamischer Anstieg über SMA20 und SMA50

Etablierung über der SMA200 Damit verbessert sich die kurzfristige Deutsche Börse Prognose deutlich. Bullisches Szenario Beibehaltung der Aufwärtsdynamik

Bestätigung oberhalb der SMA200

Anlaufen der im Tageschart genannten Zielzonen Risiko-Szenario Rückfall unter die SMA200

Nachhaltige Etablierung darunter → erneute Eintrübung

SMA20 und SMA50 bieten eng beieinander liegende Unterstützungszone Übergeordnete Einschätzung 4h: bullisch Tagesprognose Deutsche Börse Aktie Kurzfristige Prognose: aufwärts Widerstände 223,70 EUR

226,00 EUR

227,20 EUR

230,80 EUR (GAP)

233,70 EUR Unterstützungen 215,58 EUR

214,96 EUR

211,21 EUR

211,14 EUR

211,11 EUR

210,99 EUR

210,90 EUR

210,81 EUR

