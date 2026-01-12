SAP Prognose: DAX Gewinner am Freitag – Technische Analyse der SAP-Aktie

Im SAP Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie nach dem scharfen Rücksetzer im April letzten Jahres zwar wieder erholen konnte, aber nach dem Erreichen der 270 EUR-Marke haben sich wieder Gewinnmitnahmen eingestellt. Die Schwäche hatte einen ausgeprägten Charakter. Es ging bis Mitte September sukzessive abwärts. Die Entlastungsbewegung, die folgte hatte auch keine nennenswerte Substanz. Das Papier setzte ab Ende Oktober weiter zurück. Erst Ende November gelang eine Bodenbildung. Das Wertpapier konsolidierte den Rücksetzer bis Jahresanfang. Am Freitag der letzten Handelswoche konnte sich das Papier vergleichsweise dynamisch erholen.

► SAP WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Kürzel: SAP

🚀 Key Takeaways

SAP als klarer DAX Gewinner:

Die SAP-Aktie führte mit einem Plus von 3,01 Prozent die DAX Gewinnerliste an und bestätigte damit ihre kurzfristige Stärke im Gesamtmarkt. Technisch entscheidende Phase:

Mit dem Anlaufen der SMA50 befindet sich die SAP-Aktie in einer kritischen Zone. Eine Bestätigung des Xetra-Schlusskurses würde die Wahrscheinlichkeit weiterer Erholungsimpulse erhöhen, ein Scheitern spricht für erneute Schwäche. Prognose weiterhin vorsichtig:

Trotz der Erholung bleibt die übergeordnete SAP Prognose bärisch bis neutral. Erst eine nachhaltige Etablierung oberhalb der SMA200 und des Gaps bei 233 EUR würde das Chartbild klar bullisch werden lassen.

Per Xetra-Schluss am Freitag (09.01.2026) konnten 25 Aktien im DAX 40 zulegen, während 15 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden.

An der Spitze der DAX Gewinnerliste stand die SAP-Aktie, die sich um 3,01 Prozent verteuerte. Ebenfalls stark präsentierten sich Volkswagen VZ (+2,71 Prozent) und Scout24 (+2,44 Prozent).

DAX 40 Gewinner am Freitag – SAP mit größtem Tagesgewinn

Die SAP-Aktie (SAP) war am Freitag der stärkste DAX Gewinner. Mit einem Tagesplus von 3,01 Prozent per Xetra-Schluss setzte sich der Titel klar an die Spitze des Leitindex und bestätigte damit seine kurzfristige Relevanz für aktive Marktteilnehmer.

SAP Prognose – Chartcheck im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die SAP-Aktie nach dem scharfen Rücksetzer im April des vergangenen Jahres zunächst erholen konnte. Nach dem Erreichen der 270-EUR-Marke setzten jedoch erneut Gewinnmitnahmen ein. Die darauffolgende Abwärtsbewegung war ausgeprägt und führte bis Mitte September sukzessive nach unten.

Die anschließende Erholungsbewegung blieb schwach ausgeprägt. Ab Ende Oktober setzte sich der Abwärtstrend fort, ehe Ende November eine Bodenbildung gelang. Der Rücksetzer wurde bis zum Jahresanfang konsolidiert. Am Freitag der vergangenen Handelswoche zeigte sich schließlich eine vergleichsweise dynamische Erholung.

Die Aktie konnte sich über die SMA20 (aktuell bei 207,98 EUR) schieben und bis an die SMA50 (aktuell bei 212,22 EUR) heranlaufen. Zwar reichte der Docht der Tageskerze über diese Linie hinaus, Kerzenkörper und Tagesschluss wurden jedoch unterhalb der SMA50 ausgebildet.

Beide gleitenden Durchschnitte fungierten in den vergangenen Monaten als harte Widerstände. Historisch betrachtet führte ein Anlaufen der SMA50 häufig zu erneuter Schwäche.

Wesentlich für die weitere SAP Prognose ist, ob der Tagesschluss vom Freitag bestätigt wird. Erfolgt eine Bestätigung, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Je dynamischer diese Impulse ausgebildet werden, desto belastbarer wäre das Szenario zu interpretieren.

Wird der Tagesschluss hingegen nicht bestätigt, könnte es erneut in Richtung der SMA20 gehen. Ein bestätigter Schlusskurs unterhalb dieser Durchschnittslinie würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das Jahrestief erneut getestet wird.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart – Prognose: bärisch / neutral

YouTube Trading Videos

SAP Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart konnte sich die SAP-Aktie nach dem Rücksetzer Ende Oktober wieder über die SMA20 (206,27 EUR) sowie über die SMA50 (207,60 EUR) schieben. In der Folge verlief die Bewegung seitwärts, da dem Wertpapier die Kraft fehlte, sich nachhaltig von diesen Linien zu lösen.

Erst nach einem weiteren Rücksetzer, mit dem auch das Jahrestief formatiert wurde, gelang ein dynamischer Anstieg über beide gleitenden Durchschnitte.

Kann sich die Aktie nun oberhalb der SMA50 etablieren, wären weitere Erholungsimpulse bis zur SMA200 (218,01 EUR) möglich. Diese Linie besitzt eine hohe technische Relevanz und sollte bei einem Anlaufen engmaschig beobachtet werden.

Ein bullisches Gesamtbild wäre erst dann gegeben, wenn sich die SAP-Aktie oberhalb des offenen Gaps bei 233 EUR festsetzen kann.

Sollten im Rahmen von Gewinnmitnahmen erneute Schwächesignale auftreten, könnten sowohl die SMA50 als auch die SMA20 als Unterstützung fungieren. Ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA20 würde die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Tests des Jahrestiefs erhöhen.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart – Prognose: neutral

SAP Tagesprognose, Widerstände und Unterstützungen

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung: abwärts

Widerstände:

212,22

214,25

217,45 (GAP)

218,01

229,90

233,00 (GAP)

237,07

Unterstützungen:

208,81

208,08

207,98

207,60

206,27

205,89

199,66

195,40 (GAP)

* Angaben per Xetra-Schluss

AKTIEN GRATIS HANDELN!*