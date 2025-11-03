DAX Gewinner am Freitag: Siemens Energy Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze Siemens Energy mit klarer Aufwärtstendenz

Technische Analyse – Wichtige Unterstützungen & Widerstände

Fundamentale Perspektive & Anlegerinteresse

Die Siemens Energy Aktie zeigt sich zum Monatsende erneut stark und führt die Gewinnerliste im DAX an. Nach einer Konsolidierung im Sommer hat sich das Papier eindrucksvoll zurückgemeldet. Anleger fragen sich nun: Sollte man die Siemens Energy Aktie jetzt kaufen, oder ist eine erneute Korrektur möglich? Der aktuelle Chart zeigt eine bullische Tendenz – doch entscheidende Marken bleiben im Fokus. ► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR.DE ✅ Drei Key Takeaways 1️⃣ 📈 Siemens Energy mit klarer Aufwärtstendenz Die Aktie von Siemens Energy (WKN: ENER6Y) legte am Freitag 1,13 % zu und war damit der Tagesgewinner im DAX. Im Tageschart zeigt sich eine stabile Aufwärtsbewegung seit dem Jahrestief im April. Nach einem Rücksetzer im August wurde die Korrekturphase genutzt, um neue Käufe zu tätigen. Das Papier markierte im Oktober ein Jahreshoch bei 110,45 EUR und konnte sich nach Gewinnmitnahmen erneut über die 105 EUR-Marke schieben. 2️⃣ ⚙️ Technische Analyse – Wichtige Unterstützungen & Widerstände Aktuell bewegt sich die Siemens Energy Aktie zwischen SMA20 (104,54 EUR) und SMA50 (98,49 EUR). Ein Schlusskurs über 105 EUR könnte den Weg zum Jahreshoch freimachen – darüber liegen die nächsten Widerstände bei 120 EUR und 122,50 EUR.

Sollte die Aktie jedoch erneut unter die SMA20 fallen, bietet die SMA50 eine solide Unterstützung. Erst ein Bruch dieser Linie würde das bullische Chartbild deutlich eintrüben. 3️⃣ 💡 Fundamentale Perspektive & Anlegerinteresse Siemens Energy profitiert von der globalen Energiewende, der Nachfrage nach grüner Infrastruktur und staatlichen Förderungen für erneuerbare Energien.

Das Anlegerinteresse bleibt hoch – die Aktie zählt zu den meistgehandelten DAX-Werten. Die charttechnischen Muster zeigen, dass Käufer Rücksetzer aktiv nutzen, um Positionen aufzubauen. Siemens Energy Aktie: Kursanalyse und Chartcheck Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: Siemens Energy Aktie – Jetzt Aktien kaufen oder abwarten? Die Siemens Energy Aktie befindet sich in einem klaren Aufwärtstrend. Solange die Kurse über 98 EUR notieren, bleibt das bullische Szenario intakt. Für kurzfristig orientierte Anleger sind Rücksetzer bis in den Bereich der SMA20 attraktive Kaufgelegenheiten. Langfristig bietet die Aktie Potenzial – insbesondere mit Blick auf den weltweiten Ausbau nachhaltiger Energieprojekte. 4-Stunden-Chart: kurzfristige Siemens Energy Aktie Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

