DAX Gewinner am Mittwoch: Mercedes Benz Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze Stärkster DAX-Gewinner des Tages

Technische Stärke mit Trendpotenzial

Ausblick: Stabiler Aufwärtstrend – aber Achtung vor Fehlausbruch

Die Mercedes Benz Aktie (WKN: 710000) gehörte am 29. Oktober 2025 zu den größten Gewinnern im DAX. Mit einem Kursplus von 4,99 % reagierte die Aktie positiv auf technische Stärke und solide Fundamentaldaten. Anleger fragen sich nun: Setzt sich die Aufwärtsbewegung fort – oder folgt die Konsolidierung? ► Merecedes Benz Group ISIN: DE0007100000 | WKN: 710000 | Ticker: MBG.DE ✅ Drei Key Takeaways 📊 Stärkster DAX-Gewinner des Tages Die Mercedes Benz Aktie stieg gestern um 4,99 % und führte damit die DAX-Gewinnerliste an.

Der Kurs lief an die obere Grenze einer mehrmonatigen Seitwärtsrange heran.

Damit rückt das Jahreshoch bei 61,14 EUR wieder in den Fokus. ⚙️ Technische Stärke mit Trendpotenzial Das Papier entfernte sich dynamisch von der SMA20 (53,97 EUR) und der SMA200 (53,85 EUR) .

Ein Tagesschluss über 57,87 EUR würde die Chancen auf eine Fortsetzung in Richtung 61,14 EUR deutlich erhöhen.

Ein Rücksetzer an die Unterstützungszonen bei 54,91 EUR (GAP) oder 53,69 EUR (SMA50) wäre jedoch möglich. 💡 Ausblick: Stabiler Aufwärtstrend – aber Achtung vor Fehlausbruch Gelingt keine Bestätigung des jüngsten Anstiegs, droht ein Fehlausbruch .

Anleger sollten auf ein bullisches Folgekerzenmuster achten.

Mittel- bis langfristig bleibt die Mercedes Benz Aktie jedoch technisch bullisch und attraktiv für Investoren, die Aktien kaufen möchten. 📈 Fundamentale & Charttechnische Einschätzung Kennzahl / Bereich Wert / Einschätzung Kursanstieg (29.10.2025) +4,99 % Jahreshoch 61,14 EUR Unterstützungen 54,91 / 53,85 / 53,24 EUR Widerstände 59,65 / 61,51 / 63,13 EUR Charttechnische Prognose Übergeordnet bullisch Tagesprognose Kurzfristig leicht abwärts (Gewinnmitnahmen) Mercedes Benz Aktie: Kursanalyse und Chartcheck Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: Mercedes Benz Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die Mercedes Benz Aktie zeigt klare technische Stärke und bleibt einer der führenden DAX-Titel. Sollte der Kurs die 57,87 EUR-Marke nachhaltig überschreiten, wäre eine Fortsetzung des Aufwärtstrends in Richtung 61,14 EUR wahrscheinlich.

Kurzfristige Rücksetzer könnten jedoch noch einmal Chancen für Neueinsteiger bieten. Wer langfristig denkt, kann Mercedes Benz Aktien kaufen, da der Konzern mit seiner Premiumstrategie und hohen Dividendenrendite überzeugt. 4-Stunden-Chart: kurzfristige Mercedes Benz Aktie Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.