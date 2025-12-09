DAX Gewinner & BMW Prognose: Bayer führt Aufschläge an

Das Wichtigste in Kürze Bayer war der klare DAX Gewinner

Mehrere GAP-ups und das Halten über SMA20/SMA50

Im DAX-Umfeld rückt die BMW Prognose stärker in den Fokus

Bayer Aktie konnte sich, nachdem das Jahrestief (18,60 EUR) formatiert war, wieder deutlich erholen. Die Aufwärtsbewegung hat sich übergeordnet bis Ende Juli fortgesetzt. Das Wertpapier ist dann in eine Seitwärtsbox geschwenkt. Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass sich die Aktie in den letzten Handelswochen deutlich erholen konnte. Es ging im Handelsverlauf mit mehreren GAP up deutlich aufwärts. ► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN ✅ Drei Key Takeaways Bayer war der klare DAX Gewinner, stieg um 4,47 % und bestätigte im Daily- und 4h-Chart ein klar bullisches Szenario mit Potenzial bis 35,76 EUR und darüber hinaus bis 40,64 EUR. Mehrere GAP-ups und das Halten über SMA20/SMA50 unterstreichen die Stärke der Aufwärtsbewegung; Rücksetzer bleiben oberhalb von 33,49 EUR bzw. 30,63 EUR unkritisch. Im DAX-Umfeld rückt die BMW Prognose stärker in den Fokus, da der Automobilsektor zunehmend Einfluss auf die Marktbreite und zukünftige Gewinnerkonstellationen hat. DieAktie konnte sich, nachdem das Jahrestief (18,60 EUR) formatiert war, wieder deutlich erholen. Die Aufwärtsbewegung hat sich übergeordnet bis Ende Juli fortgesetzt. Das Wertpapier ist dann in eine Seitwärtsbox geschwenkt. Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass sich die Aktie in den letzten Handelswochen deutlich erholen konnte. Es ging im Handelsverlauf mit mehreren GAP up deutlich aufwärts. Nach Xetra-Schluss notierten am 08.12.2025 insgesamt 22 DAX-Aktien im Plus, während 18 Werte Abschläge verzeichneten. Die DAX Gewinner wurden von Bayer angeführt (+4,47 %), gefolgt von Rheinmetall (+3,49 %) und der Porsche Automobilholding (+1,48 %). Auch die BMW Prognose bleibt für viele Anleger relevant, da der Automobilsektor zuletzt verstärkt in den Fokus rückte. DAX 40 Gewinner: Bayer dominiert den Handelstag Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Bayer-Aktie (BAYN) war per Xetra-Schluss der stärkste Gewinner im DAX und verzeichnete einen Tagesanstieg von 4,47 %. Chartanalyse Daily – Aufwärtstrend setzt sich fort Nachdem das Jahrestief bei 18,60 EUR markiert wurde, konnte sich die Aktie deutlich erholen. Die Aufwärtsbewegung hielt bis Ende Juli an und mündete anschließend in eine breite Seitwärtsphase. In den letzten Handelswochen war eine deutliche Erholung mit mehreren GAP-ups zu beobachten. Wichtig: Kursverlauf orientierte sich lange an der SMA20 (30,25 EUR) ,

Rücksetzer wurden durch die SMA50 (28,58 EUR) aufgefangen,

Seit August bewegte sich der Kurs seitwärts zwischen diesen Marken. Der jüngste Ausbruch über beide gleitenden Durchschnitte zeigt klaren Kaufdruck. Sollte der Tagesschluss bestätigt werden, wären folgende Kursziele möglich: 35,76 EUR

GAP-Schließung bei 40,64 EUR (übergeordnet) Kommt es jedoch zu Gewinnmitnahmen, wären folgende Unterstützungen relevant: 33,49 EUR (GAP)

30,63 EUR (GAP) Übergeordnete Daily-Prognose: bullisch. Chartanalyse 4h – bullische Struktur bestätigt Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart ist die vorangegangene Seitwärtsbewegung zwischen SMA20 (33,10 EUR) und SMA50 (30,53 EUR) klar erkennbar. Ein Ausbruch Anfang Oktober führte zunächst zu Gewinnmitnahmen, ehe die Aktie erneut in die Konsolidierungszone zurückfiel. Die anschließende Bewegung brachte mehrere GAP-ups, wodurch sich der Kurs klar von der SMA20 lösen konnte. Damit hellte sich das Chartbild zunehmend auf. Wesentliche Punkte: Solange der Kurs über der SMA20 bleibt, bleibt das bullische Szenario aktiv.

Rücksetzer könnten zunächst an das GAP bei 33,49 EUR laufen.

Ein Unterschreiten der SMA20 könnte einen Test des GAPs bei 30,63 EUR auslösen. Übergeordnete 4h-Prognose: bullisch.

Tagesprognose: aufwärts. Widerstände 35,00

35,76

40,64 (GAP)

42,50 Unterstützungen 34,07

33,67

33,49 (GAP)

33,10

30,63 (GAP)

30,53

30,25

29,80

28,58

28,34

27,88 (GAP)

26,23

26,00 Einordnung im DAX-Umfeld: Relevanz für die BMW Prognose Auch wenn Bayer den Handelstag dominierte, richten Anleger ihren Blick zunehmend auf den Automobilsektor. Die BMW Prognose bleibt vor dem Hintergrund konjunktureller Stabilisierung und Branchentrends ein wichtiger Faktor für die DAX-Entwicklung. Positive Impulse im Sektor könnten die Dynamik der DAX Gewinner weiter verstärken. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.